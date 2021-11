Houston, we have a problem

Parte alta da terceira entrada e Soler manda a bola para o espaço. O olhar incrédulo da torcedora do Houston Astros sintetizava perfeitamente o drama que sua equipe vivia jogando em seu próprio estádio. A série final da MLB já trazia um placar de 3 a 2 para o Atlanta Braves e o placar de 3 a 0 no jogo seis desta incrível World Series serviu apenas para aumentar ainda mais a confiança da equipe que não vencia desde 1995. No final o resultado terminou em 7 a 0 apenas para selar com classe aquele que foi o segundo título do time desde sua mudança para Atlanta em 1966. Antes disso já haviam sido campeões quando jogavam em Milwaukee em 1957 e em Boston em 1914.



O Atlanta Braves é a equipe do lendário Hank Aaron, que foi campeão em 1957. Hoje o comando está nas mãos de Jorge Soler e na precisão e recuperação do arremessador Max Fried. No time tem até o Will Smith. Vale destaque também para Freddie Freeman, que joga por lá desde 2010 e finalmente alcançou sua glória, inclusive impulsionando corridas e marcando o derradeiro home run do jogo seis que praticamente selou a conquista da taça.



Ao Houston Astros sobrou a trsiteza de perder jogando em casa. A cara azeda de Altuve e mais uma derrota em mais um Wiorld Series, eles ganharam apenas em 2017 e haviam perdido em 2019.