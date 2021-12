Os maiores nomes do esporte em 2021

1.

Sifan Hassan

ATLETISMO

2.

Tom Brady

FUTEBOL AMERICANO

3.

Phil Mickelson

GOLFE

4.

Mijaín López

LUTA OLÍMPICA

5.

Stephane Peterhansel

RALI

6.

Sue Bird e Diana Taurasi

BASQUETE

7.

Novak Djokovic

TÊNIS

8.

Emma Raducanu

TÊNIS

9.

Lionel Messi

FUTEBOL

10.

Cristiano Ronaldo

FUTEBOL

Menções honrosas

A lista de candidatos afoi muito maior do que o de costume, e escolher apenas um para a primeira posição acabou se tornando uma tarefa extremamente complicada. Alguns nomes acabaram ficando de fora e as menções honrosas nunca foram tão necessárias. Por fim vale ressaltar que levamos em consideração, além das conquistas, as formas que elas acontecem, e isso talvez explique um pouco nossa escolha para a primeira posição.. Sem se abalar, ela se levantou, ultrapassou 14 atletas e venceu a bateria, mostrando um força de superação e uma vontade de vencer tão grandiosa que valeu mais do que a medalha de ouro que ela não venceu nesta prova, mesmo porque quando uma atleta é derrubada na classificação ou na semifinal, é possível entrar com o recurso e se classificar sem problemas, mas nem pensou nisso e deu um show na pista Estádio Olímpico de Tóquio, e por isso ela é o maior nome do esporte em 2021.. Após 19 anos ele deixou o New England Patriots e não se aposentou mesmo aos 43 anos de idade. Brady assinou com o Tampa Bay Buccaneers e logo no seu primeiro ano já conseguiu ser campeão do Super Bowl, conquistando o seu sexto anel e se consolidando como um dos maiores da história. De quebra Brady ainda acabou com a famosa "Maldição do Super Bowl", que era a sina de que um time nunca era campeão do Super Bowl jogando em seu próprio estádio, inclusive nenhum time cuja decisão seria em seu estádio conseguia ao menos chegar a disputar o jogo, e é por isso que Tom Brady é o segundo maior nome do esporte em 2021.que conseguiu conquistar o PGA Championship, um dos quatro maiores torneios de cada ano, chamado de Major, pela segunda vez em sua carreira aos 50 anos de idade. O feito incrível de Mickelson foi alcançado com quase 51 anos e assim ele se tornou o jogador mais velho de toda a história do golfe a ser campeão de um torneio Major, superando Julius Boros que em 1968 havia sido campeão dos mesmo PGA Championship aos 48 anos, e é simplesmente por isso que ele foi considerado como o terceiro maior nome do esporte em 2021.fez em Tóquio não pode ser deixado para trás. O atleta cubano conseguiu seu quarto ouro olímpico na categoria peso pesado em sua quarta Olimpíada consecutiva (sendo este feito tendo sido alcançado por muito poucos atletas ao longo da história em esportes individuais), e isso aos 39 anos de idade, sendo mais um representante do ano da longevidade esportiva. E é por isso que ele é o quarto maior nome do esporte em 2021.seja um dos maiores se não o maior de todos. Ele começou a competir no Rali Dakar, a maior prova off-road do mundo, em 1988 pilotando motos, tendo sido campeão seis vezes. Depois disso ele foi dirigir carros e faturou o caneco outras oito vezes, sendo a última neste ano de 2021 com seus inacreditáveis 56 anos de idade, batendo assim o recorde de longevidade como sendo o campeão mais velho deste ano incrível dos "vovôs" do esporte. E é por isso que ele é o quinto maior nome do esporte em 2021., que nas Olimpíadas de Tóquio estava com 40 anos de idade, e, que completou em junho 39 anos de idade. Junto com suas companheiros eles venceram a medalha de ouro em Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e agora em Tóquio 2020, com o detalhe que Tóquio foi disputada com um ano de atraso. E é por isso que elas são juntas o sexto maior nome do esporte em 2021.falhou em Tóquio, mas havia vencido o Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, além de ter chegado na final do US Open e ter ficado muito próximo de fazer aquilo que apenas Rod Laver fez até hoje na história do tênis, faltou pouco, mas ele agora tem os mesmos 20 Grand Slam de Federer e Nadal, e é por isso que Novak Djokovic é o sétimo maior nome do esporte em 2021.de apenas 19 anos de idade. Na lista da longevidade esportiva a jovem promissora conseguiu, após ser campeão do US Open em Nova York, se tornar simplesmente a primeira campeã de um torneio de tênis Grand Slam entre todos os existentes que começou a jogar ainda no torneio qualificatório, ou seja, teve que fazer alguns jogos para conseguir entrar na chave principal da competição. Normalmente esses jogadores perdem na primeira rodada ou caem quando encontram algum cabeça de chave, mas Raducanu não, ela seguiu em frente e levantou a taça, por isso ela é o oitavo maior nome do esporte em 2021.sofria muito por nunca ter sido campeão jogando pela Seleção do seu país. Ele passou perto no Copa de 2014 no Brasil, mas perdeu na final para a Alemanha. Messi quase desistiu de jogar pela Argentina, mas esperar um pouco mais valeu à pena e enfim ele conseguiu ser campeão. Junto com seus companheiros faturou a Copa América de 2020, disputada agora em 2021, derrotando o Brasil na final no Maracanã. Messi ainda foi o artilheiro da competição e levou também o prêmio de melhor jogador, e é por finalmente ter conseguido alcançar seu sonho que ele é o nono maior nome do esporte em 2021.voltou ao Manchester United e ultrapassou a marca de 800 gols na carreira, e é por tudo isso que ele mereceu aparecer ao menos como o décimo maior nome dos esporte em 2021.A lista desse ano foi talvez a mais difícil de todas até hoje. Muitos nomes poderiam estar lá, mas é difícil pensar em qual dos nomes que estão deveria sair. Desta forma vamos então a maior lista de menções honrosas já feita. A ordem é aleatória e o primeiro deles é, jogador de basquete da NBA que bateu recorde de Oscar Robertson de mais triplo-duplos na história quando chegou a marca de 182. Em seguida vem outro jogador da NBA,que foi campeão com o Milwaukee Bucks e ainda levou o prêmio de MVP das finais. O nadador americanofoi um dos maiores nomes das Olimpíadas de Tóquio, ele faturou cinco medalhas de ouro.Outro grande nome das Olimpíadas foi a americana, ela ganhou medalha de ouro no revezamento 4x400 m pela quarta vez na carreira e se tornou a atleta dos Estados Unidos mais bem sucedida no atletismo, entre homens e mulheres, superando até mesmo o Carl Lewis. O Brasil finalmente aparece aqui com o, que venceu as 500 milhas de Indianápolis pela quarta vez na sua carreira aos 46 anos de idade (olha mais um da longevidade esportiva aí). E finalizando temos o ciclista, que em 2019 foi um dos maiores nomes do esporte por ter sido o primeiro sul-americano a vencer o Tour de France e nesse ano venceu o Giro de Itália, além de outros três nomes que fizeram história no Tour de France.Um desses três nomes é, que repetiu o título do Tour de France nesse ano, porém desta vez sem drama. O outro é, que chegou a marca de 34 etapas vencidas no Tour de France e igualou Eddy Merckx, além de, que é neto de Raymond Poulidor, um ciclista muito bem sucedido, mas que nunca havia vestido a camisa amarela de líder do Tour de France quando corria entre 1962 e 1976; e neste ano seu neto nas primeiras etapas conseguiu um bom resultado e conseguiu finalmente vestir a camisa amarela de líder que seu avô tanto sonhava; O avô, falecido em 2019 aos 83 anos, infelizmente não viu o feito, mas com certeza foi bem homenageado com a conquista simbólica.