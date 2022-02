Incansável, ele fez de novo

Com 11 títulos mundiais e 55 vitórias (7 delas no Hawaii), o surfista americano Kelly Slater já era considerado um dos maiores nomes da modalidade e também um dos maiores nomes do esporte mundial. Mas nos tempos atuais parece que os atletas nunca se cansam de continuar competindo, Phil Mickelson, Roger Federer e Tom Brady (que finalmente se aposentou) seguem na ativa com quase 40 anos, mais de 40 e até mesmo 50 anos de idade. E Kelly Slater é um deles, ele não desiste, sua última vitória havia sido em 2016, mas incansável, ele fez de novo. Faltando seis dias para completar 50 anos de idade, Slater faturou a etapa do Mundial em Pipeline pela oitava vez, sua 56ª vitória e, vinda quase 30 anos após sua primeira vitória no mar do Hawaii que havia sido em novembro de 1992.



Em esportes individuais é muito difícil, talvez até impossível, ver um atletas vencendo o mesmo título 30 anos após ter conseguido sua primeira conquista. É mais comum em esportes coletivos, mas quando isso acontece não são mais os mesmos jogadores. Já Kelly Slater é o mesmo cara, com a única diferença é que ele tinha muito cabelo e parecia "outra pessoa" em 1992. O feito conseguido por ele é tão estraordinário que seu adversário da final nem tinha nascido em 1992. Já o adversário dele em 1992, Sunny Garcia, se aposentou em 2005. Kelly Slater agradeceu muito sua esposa e filhos e estava muito emocionado na premiação, agora não se sabe se ele se aposentará no topo, na crista da onda, ou se ainda seguirá dando aula. O certo é que agora é ainda mais um dos maiores de todos os tempos.