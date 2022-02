Super Bowl LVI

O cotovelo de Cooper Kupp sangra enquanto uma chuva de papéis picados cai sobre ele em um SoFi Stadium lotado por uma multidão emocionada. Alguns minutos antes ele recebeu um passe preciso para touchdown de Matthew Stafford. A pontuação colocava o Los Angeles Rams com a mão na taça do Super Bowl LVI faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo. Do outro lado Joe Burrow tinha a chance de colocar o Cincinnati Bengals em posição de empatar com um field goal, mas ele acabou sacado mais um vez como tantas e tantas outras que aconteceram ao longo da temporada. Seu destino foi celado, assim como do seu time que nunca venceu e perdeu pela segunda vez um Super Bowl. Já o Rams o conquistou pela segunda vez, porém desta vez jogando por Los Angeles e não mais por St. Louis como foi em 2000. Já Cooper Kupp, que provavelmente parou de sangrar, ficou com o prêmio de MVP da partida, uma honra que poderia ter ido também para Aaron Donald, que foi o responsável por derrubar Burrow e acabar de vez com o sonho dos Bengals.



Um capricho do destino



Antes de 2021, jamais um time de futebol americano havia disputado o Super Bowl em seu próprio estádio, que geralmente é escolhido anos antes. O jogo de 2021 estava previsto para ser realizado no SoFi Stadium, em Los Angeles, que estava em construção. A obra não terminou, então a NFL passou o Super Bowl do SoFi Stadium para 2022 e colocou o jogo de 2021 na Flórida. Então eis que no ano de 2021 o Tamba Bay Buccanears chega no Super Bowl e joga em casa, se tornando o primeiro time a jogar o Super Bowl em seu proório estádio e o primeiro a ser campeão em casa. E já no ano seguinte o time de Los Angeles repete o feito. O detalhe é que nem um e nem outro era cotado sequer para chegar à decisão. O Bucs chegou após contratar Tom Brady, que havia deixado o New England Patriots. Já o Los Angeles Rams foi um dos raros times que não são cabeças-de-chave a chegar ao Super Bowl, ironicamente a mesma situação do seu rival Bengals.



RedeTV! e a tranmissão na TV Aberta



Uma das notícias mais interessantes foi o anúncio de que o Super Bowl voltou para a TV aberta. Que eu me lembre a Band passou em 1997 e, depois disso, só o Esporte Interativo, que era mais uma TV por antena parabólica do que aberta, passou algumas vezes. A transmissão foi bem surpreeendente, o narrador e o comentariasta fizeram um excelente trabalho, a imagem estava de alta qualidade, mas o estúdio com os outros dois apresentadores fazendo propaganda foi de péssimo gosto. É claro que as propagandas são indispensáveis, e sem elas não sabemos nem se teremos mais no ano que vem, mas eles colocaram tudo fora de hora. O pior momento foi no pré-jogo, onde não mostraram as festividades e ainda por cima cortaram bem na hora do hino americano que é sempre um momento emocionante. Torceremos para ter mais no ano que vem e que corrijam esse erro.