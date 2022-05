Kentucky Derby 2022

O primeiro sábado de maio passou e o Kentucky Derby foi esquecido. O final de semana era agitado com trabalho, retorno do descanso e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem Fórmula 1, tem beisebol da MLB e tem os playoffs da NBA. É muita coisa para atualizar as informações, maio é um mês muito agitado no esporte. Mas então alguém pergunta se esse é o primeiro domingo de maio, o dia das mães? E alguém responde que não, já é o segundo. E se já é o segundo domingo de maio então o primeiro sábado já passou, e o Kentucky Derby foi esquecido. Mas isso não é problema quando se está de volta à civilização e quando se tem acesso à Internet, à uma televisão conectada e uma plataforma de vídeos onde os canais oficiais disponibilizam os melhores mementos de suas melhores competições.



Tudo pode ser visto por lá, o Boston Rede Sox segue mal e o New York Yankees segue bem na MLB. Os playoffs da NBA estão extremamente equilibrados e não da para prever nada. Na categoria máxima do automobilismo a alegria da Ferrari está acabando, mas o que importa mesmo é pesquisar Kentucky Derby porque já é o segundo domingo de maio e o primeiro sábado ficou para trás. E lá está no canal da NBC, a detentora dos direitos de transmissão que, mesmo que não seja muita coisa, coloca pelo menos 2min30s da corrida de cavalos mais empolgante de cada ano. É o Kentucky Derby, que acontece sempre no primeiro sábado de maio, que já passou, mas que nunca é tarde para saber como tudo aconteceu.



Ao assistir sem saber nada é quase como se estivesse vendo ao vivo. Após a reta oposta os favoritos começam a aparecer, mas depois da curva final o grande favorito Epicenter assume a ponta e da uma grande arrancada. O narrador vai à loucura, mas ele iria ainda mais quando um cavalo surge lá de trás com uma arrancada ainda mais fulminante que o favorito. Inacreditavelmente ele passa à frente e vence a corrida de uma forma tão improvável como poucas vezes aconteceu em 148 anos de história. É preciso voltar tudo e ver o vídeo novamente, confirmar que ele não apareceu nenhuma vez entre os seis primeiros colocados e só surgiu na reta final da prova vindo da décima quinta colocação.



Rich Strike venceu, e ele nem era para estar lá correndo. O cavalo que cruzou a linha de chegada com o número 21 entre os vinte cavalos participantes era reserva, e de última hora substituiu Ethereal Road, um cavalo que não correu porque um dia antes da prova o seu treinador simplesmente disse que - "Ele não estava pronto". Mas Rich Strike, ou o "Golpe Rico", estava mais do que pronto, estava pronto para um arrancada final meteórica onde teve até que desviar de outro cavalo lento para abrir caminho e conquistar uma das vitórias mais impossíveis de todos os tempos. Foi o segundo maior pagamento de uma aposta em toda a história do Kentucky Derby. Essa foi preciso ver novamente para acreditar, ou para pelo menos tentar ver de onde ele veio no final, ele veio lá da reserva, lá de trás e agora não será mais um azarão para substituir alguém, ele será favorito, ao Preakness e quem sabe até à tríplice coroa deste ano.