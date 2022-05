Os atletas mais bem pagos de 2022

1.

Saiu a lista da Forbes dos maiores salários do esporte em 2022 e desta vez, sem nenhuma grande luta de boxe, o jogador de futebol Lionel Messi alcançou o topo com a maior folha de pagamento do ano. O futebol domina grande parte da lista, sendo Neymar o único brasileiro entre os dez primeiros colocados. Mas o basquete da NBA não fica de fora e aparece com quatro grandes nomes, sendo alguns deles melhorando muito sua posição em relação ao ano passado. Além disso ainda tem futebol americano e também boxe, que mesmo não ficando na ponta consegue aparecer como sempre faz.Messi já não é mais o mesmo dos bons tempos, mas ele ganhou a Bola de Ouro em 2021 como o melhor jogador de futebol masculino do mundo. Foram momentos bem mais difíceis em campo recentemente, marcando apenas nove gols em 32 jogos pelo Paris Saint-Germain. Antes disso ele havia feito 38 gols em 47 jogos em sua última temporada pelo saudoso Barcelona de tantas glórias. O PSG acabou sendo derrotado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, porém o clube conquistou o título da Ligue 1 francesa na primeira temporada de Messi. No ano passado ele ficou em segundo lugar na lista e esse ano pulou para a primeira posição.O Los Angeles Lakers não conseguiu nem chegar nos playoffs deste ano, mas LeBron James começou a jogar muito mais fora de quadra do que dentro dela. O grande astro da NBA está em filmes, programas de TV, vendeu sua parte de uma produtora por cerca de US$ 725 milhões, fechou patrocínio e apareceu em um comercial do Super Bowl, além de investir em uma nova empresa de ginástica. No ano passado ele foi o quinto colocado da lista e desta vez deu um grande salto para a segunda colocação.Assim como Messi, o português Cristiano Ronaldo também não vive um bom memento dentro de campo. Ele foi para o Manchester United, mas apesar de alguns bons jogos e gols decisivos, o time não conseguiu grandes conquistas e foi precocemente eliminado na Champions League. Fora do campo CR7 ganha um bom dinheiro nas mídias sociais graças ao seu enorme número de seguidores, e também investiu em uma rede de restaurantes. Ronaldo está na mesma posição que ocupou no ano passado.O futebol nunca pagou tão bem seus astros desde que publicamos a lista da Forbes por aqui, mas eles estão bem piores em campo em relação à época que ganhavam bem menos. Neymar é muito criticado pelos torcedores do PSG, principalmente porque veio para vencer a Champions e o máximo que conseguiu até agora foi chegar à uma final controversa durante à pandemia devido aos jogos únicos e sem torcida. Mas fora do campo ele segue ganhando muito dinheiro e gastando bem também. No ano passado ficou em sexto lugar e melhorou duas posições, não será surpresa nenhum se um dia aparecer em primeiro.É um dos poucos atletas da lista que ganhou mais dinheiro praticando seu esporte do que fazendo negócios fora das quatro linhas. Stephen Curry renovou com o Golden State Warriors e viu o time melhorar muito com a volta do seu parceiro que estava lesionado. Curry também bateu um novo recorde de cestas de três pontos na NBA e o seu time segue muito bem nos playoffs, com chances até de quem sabe brigar pelo título. No ano passado ele não apareceu entre os dez primeiro colocados, chegando com tudo já na quinta colocação.Durant é mais um que está fazendo excelentes negócios fora de quadra, incluindo muitas atividades no Metaverso com NFT´s e outro negócios. Já dentro de casa as coisas não caminham como o planejado desde que se transferiu para o Brooklyn Nets. O time não consegue engrenar e tentou de tudo, até juntar Durant com James Harden, mas não deu certo e Harden já foi até embora. E se o título não vem novamente, o importante é que a conta bancária segue crescendo, pois no ano passado Durant estava na décima posição e agora aparece na excelente sexta colocação.Único representante do tênis na lista é um dos jogadores que menos jogou entre 2020 e 2021. Em 2022 ele ainda nem entrou em quadra devido às lesões. Só que Federer tem muitos patrocínios e negócios fora de quadra que o fazem ganhar muito dinheiro. Se não fosse mais um atletas ativo, o suíço não apareceria na lista, e talvez este seja um dos motivos para que ele ainda não tenha se aposentado até hoje. Assim ele segue por aqui, coincidentemente na mesma posição que ocupou no ano passado e quem sabe se mais um título não vem por aí a qualquer momento inesperado.O Boxe sempre paga bolsas muito generosas graças ao pay-per-view, muitas vezes colocando algum lutador no topo da lista dos mais bem pagos. Esse ano não foi assim, não teve uma grande luta com um grande pugilista, mas o mexicano Canelo Alvarez fez três grandes lutas em 2021 e, graças também a alguns negócios que tem fora dos ringues, conseguiu aparecer na lista dos mais bem pagos assim como fizera em 2019. Apesar disso foi uma aparição surpresa e inesperada parecida com a de Dak Prescott no ano passado que esse ano já não apareceu mais.Ocupando a mesma posição do ano passado, Tom Brady quase não era para estar aqui pois havia anunciado a sua aposentadoria da NFL. Mesmo aos 44 anos de idade ele não cansa e estará novamente em campo pelo Tampa Bay Buccaneers. Brady tem também muitos negócios fora de campo e ganha bastante dinheiro com NFT´s e e sua produtora, a 199 Productions. Além disso Brady não vai deixar de ganhar dinheiro depois que parar de jogar, pois vai ser comentarista da Fox Sports em um acordo de dez anos que irá lhe render mais do que já ganhou em tantos anos jogado futebol americano da NFL.Giannis Antetokounmpo é novidade na lista, talvez graças ao título de campeão da NBA do ano passado com o Milwaukee Bucks. Ele já renovou o seu contrato e aproveitou o bom momento para fazer alguns negócios fora das quadras que também lhe ajudaram a chegar nesta honrosa décima colocação. Ganhar novamente em 2022 pode se tornar realidade, apesar do equilíbrio que os playoffs tem mostrado até agora. A história de Antetokounmpo é de uma incrível superação e vai virar filme que será lançado no Disney+ em junho, lhe rendendo mais alguns trocados.