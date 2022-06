Roland Garros de Nadal no Net Esportes

O tenista espanholconquistou neste domingo o seu 14º título de Roland Garros, sendo o seu 22º título de Grand Slam que deixaram Roger Federer e Novak Djokovic para trás. Ao longo destes 18 anos de glórias em Paris registramos aqui neste blog algumas delas que vamos relembrar agora:- O primeiro registro por aqui foi o quarto título no saibro de Roland Garros. O destaque foi que ele igualou Björn Borg com o tetra, mas ressaltando que o sueco tinha seis conquistas, porém que não seria muito díficil Nadal superá-lo. Acabou superando e muito.- Nadal não chegou na final de 2009 e deu a chance de Federer ser campeão lá pela única vez na carreira. Mas em 2010 ele recuperou seu reinado, derrotando na final o seu algoz do no anterior Robin Soderling.- Neste ano Rafael Nadal comprovava que era o carrasco de Federer e que impedia o suiço de ter mais títulos de Grand Slam na carreira, e olha que na época ele já tinha 16 e já havia superado os 14 de Pete Sampras. Nadal chegou o seu sexto título de Roland Garros e igualou Björn Borg.- Na sétima conquista é destacado que Robin Söderling fez história ao ter derrotado um lesionado Nadal em 2009. A sorte de Sampras naquele ano ter sido semelhante a de Andre Agassi em 1999. O texto ressalta como será difícil vencer Roland Garros enquanto Nadal estiver jogando.- Na oitava conquista é destacada a história do aviador Roland Garros que lutou na primeira Guerra Mundial. Com oito taças no mesmo Grand Slam Nadal superou Pete Sampras que havia sido campeão de Wimbledon por sete vezes em sua carreira.- Nadal já era o grande nome do saibro no circuito, mas uma taça a mais é sempre bom para reforçar que ele seja mesmo o maior nome do saibro de todos os tempos. Com nove taças ele superou Max Decugis, que havia sido campeão oito vezes antes da Era Aberta do tênis.- Nadal perdeu em 2015 e 2016, e 2017 não teve registro neste blog. Mas em 2018 veio o décimo primeiro título. O texto ressaltou, no entanto, que Nadal ainda não era o maior de todos, algo que veio acontecer apenas agora em 2022.- Aqui o destaque é para o fato de um jogador de tênis ter sido campeão 12 vezes no mesmo torneio, algo que nunca havia acontecido antes, principalmente em um torneio de Grand Slam.- Nadal chega ao seu 13º título de Grand Slam e assim como foi previsto neste blog ele alcançou Roger Federer com vinte títulos de Grand Slam.Em 2021 Nadal não venceu, mas agora emele voltou com força total aos 36 anos de idade após ter vencido o Aberto da Austrália. Foi a primeira vez que Nadal venceu em Melbourne e Paris no mesmo ano, já que em 2009 ele não venceu Roland Garros. O espanhol chegou ao seu 14º título em 18 anos, tendo apenas três derrotas e uma ausência neste período. Ele chegou ao seu 22º Grand Slam, deixando Federer e Djokovic com 20 cada um. Os dois rivais tem 11 derrotas em Grand Slam cada um, e Nadal tem apenas oito derrotas, sendo apenas uma delas para um jogador que não era nem Federer ou Djokovic. Em Roland Garros ele jamais perdeu a decisão até hoje.Roger Federer vai fazer 41 anos e não definiu a aposentadoria. Nadal tem 36 anos e Djokovic tem 35 anos. Os próximos capítulos da história destes três tenistas incansáveis continua sendo escrita.