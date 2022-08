New York Yankees perdendo é legal?

10:46 Net Esportes 0 Comments

Termina mais um jogo no Yankee Stadium e diante de mais de 42 mil pessoas o New York Yankees perde mais uma. O placar é de 4 a 0 para o Tamba Bay Rays e essa já é a décima derrota nos últimos 12 jogos. A liderança em busca de uma classificação para os playoffs segue sólida, mas a esperança em alcançar as 100 vitórias ou repetir o título que não vem desde 2009 já não parecem mais tão certas como estavam até o mês passado. O fervoroso torcedor que vai ao Bronx chora, mas para muitos outros parece ser bem legal ver os Yankees perder um jogo em casa.



“Depois de observar milhões de cenários diferentes, confirmamos que ver os Yankees perder um jogo em casa e ver seus torcedores tristes saírem do estádio aumenta a produção de dopamina no cérebro para níveis incomparáveis por qualquer outro evento”, foi o que disse o professor Andrew Lau, um coautor do estudo da Universidade de Stanford, que descobriu que o nível médio de alegria derivado de ver os Yankees perder um jogo acabou superando a alegria de ver um filho nascer, o dia do casamento ou até mesmo ganhar na loteria.



“Embora os entrevistados de uma pesquisa nacional tenham sido universais ao classificar uma derrota dos Yankees como a melhor coisa a testemunhar, alguns disseram ainda que preferiram vê-los serem aniquilados pelo rival por um placar elástico, enquanto outros preferiram vê-los perder de maneira dolorosa por meio de um home run decisivo no último lance da partida.



O estudo revelou ainda que de todos os cenários pesquisados, o único que chegou perto de ser tão bom quanto assistir os Yankees perder foi ver o Dallas Cowboys, time de futebol americano da NFL, sofrer uma derrota vergonhosa quando seu jogo estivesse sendo transmitido em rede nacional. Uma dessas pesquisas ou estudo seria bem interessante no Brasil para saber qual dos nossos times de futebol se derrotado causaria tanta felicidade assim nas pessoas, apesar de já ser possível imaginar alguns.



E você? Acha legal ver o New York Yankees perdendo ou é um grande torcedor deles? E qual time de futebol do Brasil você gosta de ver perder?