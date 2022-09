Simulador da Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo de 2022 está chegando e nada melhor do que um simulador para sabermos mais ou menos como as coisas irão acontecer. É claro que ninguém tem uma bola de cristal, mas baseado em outras edições da Copa, a não ocorrência de "zebras" com vitórias das grandes seleções e também levando em consideração como eles estão jogando atualmente, quem sabe não seja possível acertar algum palpite. Eu costumo sempre colocar os grandes como primeiro lugar no Grupo e nem sempre acredito que o Brasil possa ser campeão, pois isso poderia caracterizar uma tendenciosidade nacionalista. Então vamos aos palpites e ver se acerto alguma coisa.



O Grupo A parece uma moleza para a Holanda que deve ficar em primeiro lugar; Já para segunda colocação aposto na força de Senegal. No Grupo B acredito que a Inglaterra não deva ter dificuldades para ficar em primeiro, mas a segunda colocação está difícil; Apostei que os EUA conseguem ficar em segundo pois quase sempre eles se classificam, mas País de Gales talvez surpreenda com Bale. O Grupo C está na mesma situação do B, a Argentina deve ficar facilmente em primeiro, mas o segundo lugar está complicado. Aposto no México pelo histórico, mas a Polônia com Lewandowski pode ser uma grande surpresa. No Grupo D coloco a França em primeiro e Dinamarca em segundo, mas a França adora ficar em segundo ou até ser eliminada depois de ganhar uma Copa, mas vamos pelo mais provável.



Chegamos então ao Grupo E e esse parece tranquilo para a Alemanha em primeiro e Espanha na segunda colocação. O Grupo F também não deve ter muitas surpresas com Bélgica em primeiro e Croácia em segundo, a não ser que essas posições se invertam. O Grupo G é o do Brasil e, pensando que o Brasil jogue normalmente fica em primeiro com a segunda colocação muito difícil, mas acho que a Sérvia supera a Suíça e Camarões. Por fim o Grupo H bem complicado também, mas Portugal deve liderar com o Uruguai na segunda colocação.



Chegamos nas Oitavas-de-final e agora a coisa fica difícil. O lado do Brasil parece mais complicado, mas de um modo geral a Copa está bem equilibrada. De cara a Holanda passa pelos EUA. Em seguida a Argentina elimina a Dinamarca, com a Alemanha passando pela Croácia e o Brasil derrotando o Uruguai. Do outro lado a Inglaterra supera Senegal, a França passa pelo México, a Espanha infelizmente deve cair para a Bélgica que vive um bom momento desde a última Copa e Portugal supera a Sérvia. O bicho então vai pegar nas quartas de final, com a Argentina ganhando da Holanda no sufoco e o Brasil vendo seus traumas do passado contra a Alemanha e dando adeus. A França então acaba com o sonho da Inglaterra e Bélgica acaba com o sonho do Cristiano Ronaldo.



Assim estamos na semifinal e aí é que fica difícil, agora é só palpite mesmo. Eu gostaria de ver o Messi coroando sua carreira com a Argentina eliminando a Alemanha, sendo que do outro lado a França deve mostrar sua força contra a Bélgica. Na final Lionel Messi alcança sua glória máxima e se iguala ao Maradona, talvez até o superando com o título de campeão finalmente, pois a França estaria soberba com o último título achando que já ganhou. Talvez aconteça isso, mas é bem provável que não seja nada disso, pois cada vez que muda um primeiro ou segundo do grupo então todos os confrontos seguintes mudam também. E você? Em quem aposta no simulador da Copa?