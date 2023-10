Messi ganhou e Matthäus não gostou

13:15 Net Esportes 0 Comments

No reino das maiores honras do futebol, uma tempestade de controvérsia eclodiu quando Leo Messi foi coroado o vencedor da Bola de Ouro, para grande desgosto dele, Lothar Matthäus. O ex-jogador de futebol, que nunca foge de opiniões polêmicas, expressou sua desilusão após o veredicto final proferido na noite da última segunda-feira, 30 de outubro de 2023. Ele afirmou que a oitava vitória de Messi na Bola de Ouro foi nada menos que uma farsa - “A votação é uma farsa”, declarou Matthäus, opinando sem rodeios que o título não foi merecido. Rapidamente, Matthäus recorreu ao 'Sky Deutschland' para expor as suas queixas. Em seu ponto de vista apaixonado, o ex-campeão da Copa do Mundo enfatizou que, aos seus olhos, nada superava a importância da Copa do Mundo, tornando injustificável o último prêmio de Messi.



Estas proclamações, embora ousadas, continham uma camada adicional de ironia. Lothar Matthäus, o mesmo homem que entregou a Bola de Ouro à Alemanha em 1990, após o triunfo no Campeonato do Mundo, era agora um crítico ferrenho do triunfo de Messi. Na avaliação de Matthäus, nenhum outro candidato era mais merecedor do que Erling Haaland. Ele afirmou que o desempenho de Haaland no ano passado foi incomparável. O jovem norueguês, que demonstrou uma habilidade incrível para marcar gols, ostentava um currículo impressionante, garantindo títulos cruciais com o Manchester City e exibindo notável habilidade de balançar as redes. Na verdade, Haaland concluiu a temporada anterior com um número de gols que ultrapassou o número de jogos disputados, tanto na Liga dos Campeões como na Premier League. Suas contribuições desempenharam um papel fundamental nas vitórias do City na liga, na FA Cup e na ilustre Liga dos Campeões. No entanto, de acordo com Matthäus, não foi suficiente para influenciar o resultado da Bola de Ouro a seu favor.



Lothar Matthäus conhece bem a controvérsia com seus comentários francos. Anteriormente, ele mirou em Joshua Kimmich, caracterizando a expulsão de um jogador como "algo que você esperaria em uma partida de sub-12". Além disso, ele não mediu palavras quando o novo técnico Thomas Tuchel assumiu o comando de um clube alemão, expressando que esperava uma transição mais desafiadora. Ao longo da vasta história do futebol, Lothar Matthäus detém um recorde distinto. Ao longo de sua carreira profissional, marcou 204 gols em 782 jogos, garantindo seu lugar na elite do esporte. Sua influência no jogo lhe rendeu uma vaga no histórico Ballon d'Or 'Dream Team' em 14 de dezembro de 2020, lado a lado com outras lendas do cenário do futebol global. Com a seleção alemã e o Bayern de Munique, ele vestiu a icônica camisa 10. Além disso, ele fez surpreendentes 25 partidas na Copa do Mundo, ficando em segundo lugar na lista de todos os tempos, posição que é superado apenas por seu criticado Leo Messi.



Lothar Matthäus pode até ter um pouco de razão em sua opinião polêmica, mas a verdade é que a Copa do Mundo, que foi realizada de maneira atípica em Dezembro, mudou de fato toda a história do prêmio da bola de ouro, que por sinal está agendado para uma data bem esquisita no mês de outubro. Esse prêmio talvez ficasse melhor se fosse entregue mais próximo do final da temporada europeia, por exemplo. Se por acaso a França tivesse sido campeão da Copa, o prêmio certamente iria para Kylian Mbappé, restando apenas saber se Lothar Matthäus também não iria gostar deste resultado. Fora isso apenas uma coisa parece certa, o prêmio de melhor jogador da FIFA, que acontece apenas em fevereiro e que referente à 2022 já premiou Messi, certamente vai considerar Haaland como o melhor de 2023.