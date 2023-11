Rangers fica a uma vitória do título

10:55 Net Esportes 0 Comments

Era o jogo 4 da World Series com seu alto nível dramático, mas o excelente desempenho de Andrew Heaney abriu o caminho para uma explosão ofensiva do Texas Rangers, remodelando a estratégia de bullpen do técnico Bruce Bochy. Os efeitos em cascata foram evidentes, mas apenas até certo ponto. Pela terceira vez nesta World Series, Dane Dunning foi convocado ao montinho para uma aparição breve, mas impactante. Na noite desta terça-feira, ele foi encarregado de garantir uma sexta entrada sem ceder corridas contra o Arizona Diamondbacks, contribuindo para a vitória triunfante do Rangers por 11-7, deixando-os a uma vitória de seu primeiro título da World Series.



O potencial momento culminante pode estar no horizonte, marcado para acontecer no Jogo 5 às 19h03 (horário central) desta quarta-feira, no ilustre Chase Field. Refletindo sobre suas saídas recorrentes de entradas únicas, Dunning fez uma piada alegre, comentando: "Agora sou um cara de entrada única. É assim que as coisas são." Com uma vantagem de 10-1 após seis entradas, as expectativas eram de que Dunning prolongasse sua permanência como arremessador. No entanto, Bochy parecia ter uma noção diferente. Considerando a contagem relativamente baixa de 16 arremessos de Dunning, era provável que ele estivesse sendo mantido na reserva para um possível argumento decisivo no Jogo 5.



Dunning reconheceu humildemente a situação, dizendo: "A única coisa que eu sabia era que provavelmente seguiria Heaney, e ele teve um ótimo começo. Achei que ele foi fenomenal. Nosso ataque explodindo com 10 corridas provavelmente mudou a forma como eles encaravam as rebatidas. o jogo terminou. Eu esperava arremessar mais uma vez. Consegui aquela entrada e ele me disse que meu trabalho estava feito. Will Smith, que não é o ator de Hollywood, lançou apenas 2/3 das entradas ao longo da pós-temporada, incluindo uma breve passagem na nona entrada do Jogo 1 da World Series, e foi encarregado do início da nona entrada na terça-feira. Ele encontrou problemas iniciais, ao acertar um rebatedor, colocando dois corredores na base. Mesmo assim, Smith se recuperou rapidamente, registrando eliminações cruciais de Ketel Marte e Corbin Carroll. Com corredores posicionados em segundo e terceiro e dois eliminados, Bochy tomou a decisão crucial de convocar Leclerc para enfrentar o destro Gabriel Moreno.



Expressando sua surpresa inicial ao ser chamado, Leclerc lembrou: "Para mim foi [uma surpresa]. Achei que não iria participar. Pensei que depois de Moreno, se algo acontecesse, talvez eu entrasse". Moreno, porém, tinha outros planos. Ele acertou uma rebatida simples crucial no meio do campo, impulsionando duas corridas e diminuindo a diferença para 11-7. Na sequência, Leclerc manteve a calma, reconhecendo a necessidade de um arremesso melhor. Ele dissecou seu controle deslizante de 84,3 mph da borda externa da placa, o que levou ao golpe crucial de Moreno. A saída de Leclerc em 10 arremessos o deixa totalmente disponível para um papel mais próximo no importante Jogo 5 de quarta-feira.



Dunning, por sua vez, espera fervorosamente estar de volta ao topo para o Jogo 5. Sem se aprofundar nas complexidades das decisões gerenciais, ele mantém uma abordagem direta. “Deixo isso sob o controle deles, mas espero poder entrar no jogo [quarta-feira] também”, disse ele. “Não tento pensar em motivos, não tento bancar o GM, apenas coloco a bola na quadra deles e digo que estou pronto e partir daí”. Ao Arizona resta a esperança de forçar o jogo 6 e continuar sonhando em reverter uma desvantagem de 3 a 1 na série, algo que apenas 3 dos últimos 19 conseguiram.