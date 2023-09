Brooks Robinson não será esquecido

Neste terça-feira o jogador de beisebol Brooks Robinson morreu aos 86 anos de idade. Ele se foi, mas a sua história ficará para sempre, como uma ocorrida em 1970, quando o mundo do beisebol estava de olho no confronto da World Series entre o Baltimore Orioles e o Cincinnati Reds. No centro da defesa dos Orioles estava seu lendário terceiro base, o próprio Brooks Robinson, amplamente considerado um dos maiores jogadores defensivos da história do beisebol. Os Orioles já haviam vencido os três primeiros jogos da série, perdeu o quarto e o Jogo 5 estava programado para ser um confronto crucial. À medida que o jogo se desenrolava, rapidamente ficou claro que Robinson estava em uma categoria à parte quando se tratava de habilidade em campo.



Na sexta entrada, com os Reds ameaçando marcar, um golpe de linha escaldante de Lee May, de Cincinnati, parecia destinado ao campo esquerdo, o que teria gerado várias corridas. Mas Brooks Robinson tinha outros planos. Com reflexos ultrarrápidos e uma habilidade incrível de antecipar onde a bola seria rebatida, ele fez um mergulho de cair o queixo e com toda a extensão que deixou a multidão no Memorial Stadium, em Baltimore, atordoada e descrente. A defesa espetacular de Robinson salvou o que parecia ser um certo golpe extra-base e mudou o rumo do jogo. Os Orioles venceram o jogo 5, vencendo os Reds e se tornando campeões da World Series. O heroísmo de Brooks Robinson em campo tornou-se uma lenda.



Mas o incrível jogo defensivo de Robinson foi apenas um capítulo de uma carreira repleta de momentos marcantes. Conhecido como o "aspirador de pó humano" por sua habilidade de pegar bolas rasteiras e fazer jogadas acrobáticas na terceira base, a habilidade de Robinson em campo lhe rendeu surpreendentes 16 prêmios Gold Glove ao longo de sua carreira. Fora do campo, Robinson era igualmente querido, conhecido por sua humildade, ética de trabalho e compromisso com a comunidade. Ele continuou sendo um símbolo duradouro de excelência tanto no jogo de beisebol quanto no espírito esportivo.



A grande defesa na World Series de 1970 foi um momento incrível para Brooks Robinson que lhe rendeu inclusive o prêmio de MVP daquela World Series de 1970. A grande jogada solidificou seu legado como um dos maiores que já jogou esse esporte. Mostrou não apenas seu talento incrível, mas também sua dedicação inabalável ao sucesso de sua equipe. A notável carreira de Robinson, caracterizada por momentos como estes, continua a inspirar gerações de jogadores de beisebol e fãs, mesmo agora que ele tenha partido.