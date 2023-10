O veneno da cobra do Arizona

Em um confronto emocionante no jogo 7, que foi realizado no Citizens Bank Park, na Filadélfia, o Arizona Diamondbacks garantiu uma vitória por 4 a 2 sobre o Philadelphia Phillies, conquistando uma vaga na World Series pela segunda vez na história da franquia. O jogo foi marcado por idas e vindas, com os Diamondbacks atacando primeiro e conseguindo uma vantagem de 1 a 0 no começo do jogo. No entanto, os Phillies responderam com duas corridas, avançando para 2 a 1 após quatro entradas. A virada veio no quinto inning, quando duas rebatidas simples cruciais, sendo uma de Corbin Carroll e outra de Gabriel Moreno, do Arizona, impulsionaram duas corridas, levando os Diamondbacks de volta à liderança por 3-2.



Carroll fortaleceu ainda mais sua posição de salvador da pátria com uma rebatida de sacrifício na sétima entrada, ampliando a vantagem dos visitantes para 4-2. O bullpen do Arizona manteve o poderoso ataque dos Phillies sob controle pelo resto do jogo, garantindo sua vaga na World Series.



Esta vitória histórica prepara o terreno para os Diamondbacks retornarem ao Fall Classic pela primeira vez desde seu memorável triunfo em 2001 sobre o New York Yankees em uma série de sete jogos. Eles agora estão prontos para enfrentar o Texas Rangers, que também conquistou sua vaga na World Series com uma vitória difícil em sete jogos sobre o Houston Astros na American League Championship Series. A tão aguardada World Series de 2023 está programada para começar na sexta-feira, com o Jogo 1 sediado no Rangers 'Globe Life Field em Arlington, Texas. Os entusiastas do beisebol podem esperar um confronto de titãs enquanto essas duas equipes resilientes disputam o título do campeonato. A equipe do Texas nunca ficou com o título da MLB, enquanto que o D-Backs levantou a taça em naquela sua aparição na World Series de 2001.