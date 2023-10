A esperada estreia de Wembanyama

10:57 Net Esportes 0 Comments

Em um momento muito esperado que deixou os fãs de basquete ansiosos, a sensação francesa Victor Wembanyama, de 19 anos, finalmente fez sua estreia oficial na NBA na noite de quarta-feira. Vestindo a camisa do San Antonio Spurs, o imponente novato de 2,10 metros mostrou seu imenso potencial, apesar da difícil derrota de seu time por 126-119 para o Dallas Mavericks. Wembanyama, que foi escolhido no draft deste ano, não decepcionou quando entrou na quadra. Com 15 pontos, cinco rebotes, duas assistências, duas roubadas de bola e um bloqueio estrondoso, o desempenho do jovem francês reverberou pela arena. No entanto, o batismo na NBA teve suas provações, pois ele enfrentou problemas graves, limitando seu tempo de jogo a apenas 23 minutos.



Na NBA, os jogadores são desclassificados após acumularem seis faltas pessoais, e a ansiedade de novato de Wembanyama levou a problemas iniciais. Ele cometeu sua quinta falta com apenas 26 segundos jogados do quarto período, deixando-o temporariamente de lado. Mesmo assim, ele voltou à ação faltando 7 minutos e 12 segundos para o final do jogo, demonstrando determinação inabalável. Refletindo sobre a sua estreia, Wembanyama, visivelmente emocionado, disse - "Muitas emoções com certeza, mas teria sido perfeito com uma vitória."



Apesar do início promissor de Wembanyama, a noite pertenceu ao formidável Luka Dončić, a sensação eslovena que começou a temporada com um triplo-duplo inspirador. Dončić, que estava envolto em incertezas devido a uma distensão na panturrilha, respondeu aos seus céticos com um desempenho estelar, acumulando impressionantes 33 pontos, 14 rebotes e 10 assistências. Num confronto muito disputado entre os rivais do Lone Star State, foi a jogada decisiva de Dončić na reta final que fez a diferença. Seu brilhantismo em ambas as pontas da quadra garantiu que o Mavericks saísse vitorioso, ofuscando a estreia notável de Wembanyama.



O triplo-duplo de Dončić neste jogo marcou o 57º da sua carreira, levando-o ao 10º lugar de todos os tempos nesta prestigiada categoria e garantindo o seu lugar como o quinto jogador activo de Dallas. As contribuições de Kyrie Irving, que somou 22 pontos, bem como de Tim Hardaway Jr. e Grant Williams, que marcaram 17 pontos cada, foram fundamentais para o Mavericks. Enquanto isso, o estreante Dereck Lively II causou impacto fora do banco, marcando 16 pontos e 10 rebotes.



Para os Spurs, foi Devin Vassell quem liderou o ataque com 23 pontos, o melhor do time. À medida que a jornada de Wembanyama na NBA começa, seu desempenho de estreia oferece um vislumbre tentador de um futuro brilhante, ao mesmo tempo que prepara o cenário para uma temporada emocionante de basquete que vem pela frente. As emoções da bola laranja estão apenas começando.