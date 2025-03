Mais uma temporada da MLB

Com um duelo do New York Yankees às 16h05, a MLB terá nesta quinta-feira o início da mais uma temporada. A Major League Baseball (MLB) é a liga profissional de beisebol dos Estados Unidos, e a mais importante do mundo. Sua história remonta ao século XIX, com a formação de ligas amadoras e profissionais que se consolidaram ao longo do tempo.



O beisebol se populariza nos Estados Unidos no Século XIX, com a criação de diversos clubes e ligas. Em 1876, é fundada a National League (Liga Nacional), uma das duas ligas que formam a MLB. No início do século XX, em 1901, é criada a American League (Liga Americana), a outra liga que compõe a MLB. Em 1903, é disputada a primeira World Series, a série final que decide o campeão da MLB, entre os vencedores da Liga Americana e da Liga Nacional.



A chamada era de ouro começou na década de 1920, que é considerada a primeira era de ouro da MLB, com o surgimento de grandes jogadores como Babe Ruth. O esporte sobrevive à Grande Depressão e à Segunda Guerra Mundial, mantendo sua popularidade. Em seguida começa uma expansão e diversificação. Após a Segunda Guerra Mundial, Jackie Robinson quebra a barreira racial, abrindo caminho para que mais jogadores negros pudessem fazer parte dos times. As décadas de 1950 e 1960 são marcadas pela expansão da liga, com a adição de novas equipes e a mudança de algumas para outras cidades.



Atualmente a MLB é composta por 30 equipes, divididas em duas ligas (Liga Americana e Liga Nacional) e seis divisões (Leste, Central e Oeste em cada liga). A temporada regular vai de abril a setembro, seguida pelos playoffs e pela World Series, que define o campeão. O New York Yankees é o maior vencedor da competição. A MLB é um dos esportes mais populares dos Estados Unidos, com milhões de fãs em todo o mundo. A MLB continua a evoluir, adaptando-se aos novos tempos e mantendo sua tradição e paixão.