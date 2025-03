Morte e sepultamento da CBF

10:48 Net Esportes 0 Comments

O Brasil vem jogando mal as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 já faz muito tempo. A relativa boa pontuação e boa colocação na tabela vem por conta dos adversários fracos, apesar de que em uma eliminatória sul-americana o Brasil deveria estar tranquilamente entre o primeiro e segundo lugar sem muito esforço. A vitória por 2 a 1 contra a Colômbia trouxe novos ânimos, mas a verdade é que o Brasil fez um gol e pênalti e "achou" o segundo gol aos nove minutos de acréscimos do segundo tempo, ou seja, o empate não teria sido nenhum absurdo, o absurdo é estar jogando no mesmo nível de Colômbia, Paraguai e Equador em uma eliminatória de Copa do Mundo na América do Sul.



Então, depois desse falso momento de paz, o jogador Raphinha vai em um podcast e faz declarações pesadas de provocações ao próximo adversário, que seria a Argentina, a melhor equipe das eliminatórias e atual campeã da Copa do Mundo. Não tem como saber o que é pior: Se é a declaração do jogador ou o fato do jogador estar em um podcast entre um jogo e outro das eliminatórias. Cadê o comprometimento, a seriedade? Os jogadores brasileiros parecem estar sem motivação e sem vontade com a Seleção Brasileira de futebol. Na convocação vemos muitos jogadores desconhecidos, jogadores que nem vimos jogar no Brasil e que não entendemos como podem ter sido convocados. Se não bastasse isso o técnico ainda muda completamente o time entre um jogo e outro, baseado em que?



O Brasil não sofria dois gols em menos de 15 minutos desde 1954, o Brasil não perdia da Argentina por 3 ou mais gols de diferença desde 1964, o Brasil jamais havia sofrido quatro gols em um jogo de eliminatória sul-americana em toda a história do futebol, e acabou sofrendo uma derrota história de 4 a 1 para os hermanos e maiores rivais de todos os tempos. Perdido em campo e sem alma, parecia aquele time dos 7 a 1. A Seleção Brasileira não reage nem quando a Argentina entregou a bola para o Brasil fazer ao menos um gol no jogo, se não fosse isso perderia de zero, sendo que o time argentino ainda perdeu várias oportunidades de fazer o quinto ou sexto gol. No apito final a Seleção Brasileira estava acabada, era a morte e o sepultamento da CBF.



A entidade máxima do futebol brasileiro está perdida faz tempo. Desde o fracasso na Copa de 2006 o Brasil jamais foi o mesmo, levantando apenas algumas taças esporádicas em Copa América e Copa das Confederações, que acabam não tendo muito valor quando o grande objetivo para uma Seleção pentacampeã é vencer a Copa do Mundo. A mudança de presidente não mudou a filosofia interna, a grande quantidade de dinheiro envolvida provavelmente leva à decisões duvidosas, os patrocinadores provavelmente fazem pressão externa, a manutenção do mesmo técnico entre uma Copa e outra foi um dos maiores erros de todos os tempos e a dificuldade de achar um técnico novo vai perdurar até 2026. A cova já está cavada, o Brasil não ficará fora da Copa do mundo porque se classificar na América do Sul é a coisa mais fácil do mundo, mas o destino do Brasil é apenas ir para os Estados Unidos, México e Canadá para ser enterrado à sete palmos.