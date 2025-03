Os Dez atletas mais bem pagos em 2025

1.

O futebol, o futebol americano da NFL, o basquete da NBA e também o bom e velho golfe são os esportes que dominaram as dez primeiras posições entre os atletas mais bem pagos do mundo em 2025, deixando fora da lista o tênis, a Fórmula 1 e o beisebol.Além de seus salários normais que ganham dos clubes que atuam, ou mesmo premiações das competições como no caso do golfe, esses atletas ainda tem vários patrocinadores pessoais e endossos, vindos de campenhas publicitárias que fazem ao longo do ano.Confira a seguir a lista dos dez atletas mais bem pagos do mundo em 2025:O astro do futebol Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo. Ronaldo ganha cerca de US$ 200 milhões anualmente sob seu contrato atual com o time de futebol da Arábia Saudita Al Nassr, que expira em 2025. Estima-se que ele tenha ganhado US$ 220 milhões em campo em 2024 e US$ 65 milhões fora dele. E suas parcerias de marca com empresas são lucrativas. As marcas incluem Herbalife, sua própria marca CR7 que inclui vestuário, fragrâncias e muito mais, e um acordo vitalício com a Nike.O jogador de golfe profissional Jon Rahm fez um total estimado de $ 218 milhões em 2024. Rahm deixou o PGA Tour em 2023 para se juntar à rival LIV Golf League por um contrato plurianual no valor de mais de $ 350 milhões. Rahm ganhou $ 198 milhões em 2024 no campo e $ 20 milhões fora do campo. Rahm é o capitão de seu time da LIV Golf League apoiado pela Arábia Saudita, Legion XIII, e tem uma participação no time.A lenda do futebol Lionel Messi faturou um total de US$ 135 milhões em 2024, ganhando US$ 65 milhões em campo com o time da Major League Soccer Inter Miami e US$ 70 milhões fora de campo por meio de seus vários acordos de patrocínio e negócios. Messi tem parcerias de marca com empresas como Pepsi, Adidas, Apple e Lowes, entre outras. Ele também tem sua própria marca de roupas e um extenso portfólio imobiliário avaliado em milhões.O astro da NBA LeBron James, atacante do Los Angeles Lakers, está ganhando US$ 48,7 milhões em salário para a temporada 2024-25. James também está ganhando cerca de US$ 80 milhões fora da quadra em patrocínios, licenciamento e empreendimentos comerciais. Os patrocínios de marca de James incluem Nike, DraftKings, PepsiCo e muito mais.O jogador de futebol brasileiro Neymar faturou cerca de US$ 110 milhões em 2024, ganhando US$ 80 milhões em campo com o time da Arábia Saudita Al Hilal e US$ 30 milhões fora de campo em endossos e patrocínios. O astro do futebol também tem parcerias com marcas como Puma, Skims, Red Bull, Blaze Casino, Qatar Airways e muito mais. Nesse ano se transferiu para o Santos, no Brasil, o que deve reduzir muito seus ganhos em 2025.O campeão da NBA Stephen Curry ganhou cerca de US$ 105,8 milhões em 2024, ganhando US$ 55,8 milhões como armador astro do Golden State Warriors e outros US$ 50 milhões fora das quadras. As parcerias e negócios de Curry incluem sua empresa de tênis e roupas esportivas, Curry Brand, uma produtora e uma marca de bebidas alcoólicas.O jogador de futebol francês Karim Benzema ganhou US$ 104 milhões em 2024, ganhando US$ 100 milhões em campo e US$ 4 milhões fora dele. Benzema tem um acordo de patrocínio com a Adidas.O jogador da NBA Giannis Antetokuonmpo ganhou US$ 93,8 milhões em 2024. Antetokuonmpo ganhou $48,8 milhões como atacante do Milwaukee Bucks, e $45 milhões fora das quadras. Antetokuonmpo tem acordos com marcas como Nike, Google, PepsiCo e Amazon, e lançou sua própria produtora, a Improbable Media.O astro do futebol francês Kylian Mbappé ganhou cerca de US$ 90 milhões em 2024, sendo US$ 70 milhões jogando no Real Madrid e US$ 20 milhões fora de campo com patrocínios e outros empreendimentos. As parcerias de marca de Mbappé incluem Nike e Hublot, e sua própria produtora, Zebra Valley, que tem parceria com a NBA.O quarterback do Detroit Lions, Jared Goff, ganhou cerca de US$ 85,6 milhões em 2024. Goff assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões com os Lions e ganha um salário médio anual de US$ 53 milhões. Os acordos de marca de Goff incluem Netflix, Ford, Old Spice, Jared Jewelers e ele tem sua própria linha de roupas, JG16.