Os dez maiores nomes do esporte em 2023

1.

Katie Ledecky

NATAÇÃO

2.

LeBron James

NBA

3.

Mikaela Shiffrin

ESQUI ALPINO

4.

Novak Djokovic

TÊNIS

5.

Domingo Germán

BEISEBOL

6.

Patrick Mahomes

NFL

7.

Aitana Bonmatí

FUTEBOL

8.

Erling Haaland

FUTEBOL

9.

Nikola Jokic

NBA

10.

Cristiano Ronaldo

FUTEBOL

Menções Honrosas

Chega ao fim o ano de 2023 e com ele o prêmio Net Esportes de melhores do ano tem os seus vencedores. Esse ano, talvez pela primeira vez desde que fazemos esta lista, foi um ano bem devagar no quesito grandes acontecimentos históricos. Talvez algumas coisas possam ter passado sem que recebesse nossa devida atenção, mas mesmo assim não se compara a outros ano onde ficava até difícil manter apenas dez nomes na lista, tendo assim uma lista de menções honrosas recheada. Desta vez sobraram poucos fora dos top 10, mas decidir quem seria o primeiro colocado e grande vencedor acabou também sendo tão difícil quanto definir os dez grandes nomes do ano. De qualquer forma a tradição foi mantida e esses são os dez maiores nomes do esporte no ano de 2023.Mikaela Shiffrin teve uma menção honrosa em 2019 e agora aparece na terceira colocação. Ela alcançou essa posição incrível após conseguir um feito que pertencia a sua compatriota Lindsey Vonn. Shiffrin quebrou o recorde Vonn de mais vitórias em etapas da Copa do Mundo de esqui alpino. Vonn tinha 82 vitória, mas em janeiro de 2023 ela foi superada por Mikaela Shiffrin. A nova recordista elevaria a marca para 92 vitórias até o final da temporada, conseguindo ainda o título de campeã geral e ainda a globo de cristal no Slalom e Giant Slalom, e é por isso que ele mereceu o terceiro lugar entre os dez maiores nomes dos esporte em 2023.O arremessador de beisebol do New York Yankees Domingo Germán não é um dos melhores da liga e nem mesmo do próprio time. Neste ano os Yankees não conseguiram nem se classificar para os playoffs da MLB. Mas então por quê ele está aqui nessa lista pela primeira vez em sua carreira? A resposta pode parecer difícil de entender para quem não entende de beisebol, mas o que ele fez foi algo de outro planeta. Em 28 de junho, jogando contra o Oakland Athletics, Germán não permitiu que nenhuma dos 27 rebatedores adversários conseguisse chegar em bases, foi apenas o 24º Jogo Perfeito de toda a história do beisebol, um feito tão extraordinário que se não fosse os outros acima ele merecia até mais do que o quinto lugar entre os dez maiores nomes dos esporte em 2023.Este ano a Copa do Mundo de futebol feminino viu a Espanha ser a grande campeão e Aitana Bonmatí ser eleita a melhor jogadora do Mundial. A espanhola não parou por aí, ganhando também a Liga dos campeões da UEFA pelo Barcelona e levando também os prêmios de melhor jogador da FIFA e Bola de Ouro. Por isso e por tantas outras conquistas que ela mereceu estar em sétimo lugar entre os dez maiores nomes dos esporte em 2023.A dificuldade de encontrar feitos mais extraordinários citada no texto de introdução resultou neste final de lista que nós mesmos consideramos estranho ou forçado, ou acelerado. Erling Haaland infelixmente se machucou e não jogou a final do Mundial contra o Fluminense, mas ele já havia sido o grande campeão da Champions League, e ainda foi o maior artilheiro da Premier League no mesmo ano, com 36 gols, um grande feito que foi suficiente para colocá-lo na oitava colocação entre os dez maiores nomes dos esporte em 2023.Mais uma nome inédito na lista de maiores do ano. Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets para o seu primeiro título da NBA em toda a história, que sem dúvida em uma grande conquista para a franquia. Além disso ele foi eleito o MVP das finais, já tendo sido MVP da temporada regular no ano anterior. Neste ano a equipe está em uma disputa equilibrada com Minessota e Oklahoma, mas demonstra uma força para quem sabe ser campeão novamente, e é por isso que Nikola Jokic está em nono lugar entre os dez maiores nomes dos esporte em 2023.As menções honrosas deste ano são poucas, uma vai para o jogador de Hóquei no gelo Connor McDavid, que conseguiu 64 gols e 89 assistências na temporada regular da NHL. A outra vai para Jonas Vingergant, que venceu com facilidade o Tour de France, além de sua equipe JUMBO Visma, que faturou também o Giro de Itália com Primož Roglič e a Volta de Espanha com Sepp Kus.