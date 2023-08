Boletim Net Esportes #42 - 17/08/2023

FUTEBOL

A fase de Messi no Inter Miami é tão relevante que o time americano foi convidado para jogar a Libertadores da América de 2024. O próximo jogo já é a final da Leagues Cup, contra o Nashville, no próximo sábado às 22h (horário de Brasília).



O Manchester City derrotou o Sevilla nos penaltis, por 5 a 4, depois de 1 a 1 no tempo normal, e conquistou a Supercopa da UEFA.



O São Paulo venceu no Morumbi por 2 a 0 e enfrentará o Flamengo na final da Copa do Brasil.



MOTOCICLISMO

O pilot japonês Haruki Noguchi, que sofreu uma queda durante uma corrida e foi atropelado, não resistiu e acabou morrendo nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Ele tinha 22 anos de idade.



SURFE

O surfista brasileiro Gabriel Medina foi eliminado na etapa do Taiti e pode ficar fora das Olimíadas de Paris 2024.