O dia que Aaron Boone fez história

New York Yankees e Boston Red Sox estão mais uma vez se enfrentando em uma série válida pela temporada de 2023, mas ocupando as duas últimas colocações na divisão Leste da Liga Americana, nenhum dos dois tem muito o que comemorar em caso de vitória. Assim, só nos resta lembrar de alguma história que tenha acontecido neste confronto de grande rivalidade. E uma delas foi em um dia frio de outono de 2003, quando New York Yankees e Boston Red Sox se enfrentaram em um de playoff altamente aguardado no Yankee Stadium. A rivalidade entre essas duas equipes é uma das mais famosas de todos os esportes, e esse jogo em particular ficaria na história como um dos momentos mais dramáticos do beisebol.



O jogo foi o Jogo 7 da American League Championship Series (ALCS), com o vencedor ganhando uma passagem direta para a World Series. Os Yankees, com seu lendário shortstop Derek Jeter, construíram uma vantagem de 3-2 na série, mas os Red Sox, determinados a voltar e fazer história, conseguiram empatar a série. No jogo sete o Red Sox tinha uma vantagem de 5-2 no oitavo inning, e seus fãs estavam entusiasmados. No entanto, os Yankees tiveram uma recuperação notável. Com duas eliminações no início da oitava entrada e as bases lotadas. Jorge Posada, do Yankees, se foi para o bastão para enfrentar o arremessador do Red Sox, Pedro Martinez, um dos arremessadores mais dominantes de sua época.



A tensão no estádio era visível. Na contagem de 2 a 2, Posada acertou uma bola alta e rápida no campo direito, o que resultou em um home run de três corridas que empatou o jogo. Os fãs dos Yankees explodiram e os torcedores do Red Sox ficaram em um silêncio atordoante. O jogo permaneceu empatado em entradas extras, e foi somente na 11ª entrada que Aaron Boone, dos Yankees, conseguiu o que parecia impossível. Com um golpe fulminante, Boone acertou um home run contra o arremessador do Red Sox, Tim Wakefield, enviando os Yankees para a World Series e partindo os corações dos fãs do Red Sox, mas alegrando seus 56 mil fãs que mais uma vez lotavam as arquibancadas.



Este jogo, conhecido como "Jogo de Aaron Boone", tornou-se um momento inesquecível na rivalidade Yankees-Red Sox. Foi um jogo cheio de drama, tensão e incríveis talentos no beisebol de ambos os lados. Enquanto os fãs dos Yankees comemoravam, os fãs do Red Sox tiveram que esperar mais um ano pela chance de glória na World Series. Foi um dia que os fãs de beisebol, independentemente de sua lealdade, nunca esqueceriam, algo bem diferente da atual temporada, tão ruim que todos querem mais é esquecê-la.