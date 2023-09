Pedro Delgado carrega sua bicicleta

A edição de 2023 da Volta Espanha está chegando aos seus momentos finais com uma disputa eletrizante entre três ciclistas da mesma equipe. Mas na edição de 1985 da La Vuelta a España, um dos momentos mais icônicos da história da corrida teve lugar durante a Etapa 12. Esta etapa contou com um cansativo percurso montanhoso através dos Pirenéus, com várias subidas desafiantes ao longo do caminho. O líder da prova naquela época era Pedro Delgado, ciclista espanhol que era um dos favoritos à conquista do título geral. Porém, durante a etapa, Delgado sofreu um problema mecânico devido ao mau funcionamento do câmbio de sua bicicleta, deixando-o preso na beira da estrada.



O que torna esta história tão notável é que o carro da equipe de Delgado não foi encontrado em lugar nenhum. Na maioria das corridas de ciclismo profissional, um carro da equipe segue de perto os pilotos para fornecer suporte, incluindo assistência mecânica. Porém, nesta etapa específica, o carro da equipa ficou para trás, deixando Delgado sem qualquer ajuda imediata. Em vez de desistir ou esperar frustrado, Delgado decidiu resolver o problema por conta própria. Ele desmontou da bicicleta danificada, colocou-a no ombro e começou a correr pela encosta íngreme da montanha. A visão de Delgado correndo com sua bicicleta tornou-se uma imagem de determinação e perseverança.



O incrível esforço de Delgado conquistou os corações dos fãs e de outros ciclistas. Eventualmente, ele recebeu uma bicicleta nova de sua equipe, mas sua corrida lhe custou um tempo valioso. Apesar do revés, Delgado continuou a correr com uma determinação inabalável. Mais tarde, Pedro Delgado acabou vencendo a Vuelta a España de 1985, superando não só os desafios da corrida, mas também as adversidades daquele momento memorável na encosta da montanha. A sua história é um testemunho da coragem e resiliência demonstradas pelos ciclistas num dos Grand Tours mais exigentes e prestigiados do mundo.