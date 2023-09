Em 2017 a chuva em Singapura

Neste domingo acontece o GP de Singapura de Fórmula 1, uma corrida que entrou para o calendário em 2008. Ao longo desses anos muitas coisas aconteceram por lá, como em 2017 quando as ruas estavam iluminadas com as luzes brilhavam mais uma vez no Marina Bay Street Circuit, o palco de uma das corridas mais desafiadoras e espetaculares do circuito. Conhecida por seu calor implacável, umidade e layout estreito e sinuoso, essa corrida sempre foi um verdadeiro teste para o homem e a máquina. Assim, á medida que o fim de semana de corrida se desenrolava, tornou-se evidente que a luta pela supremacia seria intensa. A equipe Ferrari, representada por Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen, travou uma feroz batalha pelo campeonato com a dupla da Mercedes formada por Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.



A corrida começou sob o deslumbrante céu noturno de Singapura, com o icónico horizonte da cidade proporcionando um cenário deslumbrante. O pole-position Sebastian Vettel liderou o pelotão, com o objetivo de ampliar a liderança do campeonato. Mas ele mal sabia que uma reviravolta dramática o aguardava. À medida que os carros rugiam nas primeiras voltas, o inesperado ocorreu. Pingos de chuva começaram a cair, criando o caos no circuito de rua, que é conhecido pela falta de aderência em piso molhado. Os pilotos deslizavam pela pista escorregadia com extrema habilidade e cautela, e foi Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing Team, quem aproveitou a oportunidade.



Ricciardo largou em terceiro, mas rapidamente assumiu a liderança enquanto Vettel lutava para manter a aderência. O piloto australiano, conhecido por sua habilidade em ultrapassagens, deu uma aula magistral de direção em tempo chuvoso, dançando com seu Red Bull nas condições traiçoeiras com precisão e talento. Atrás dele, os candidatos ao título enfrentaram adversidades. Vettel, com suas esperanças de vencer se esvaindo, colidiu com Räikkönen em um incidente caótico na primeira volta. Enquanto isso, Lewis Hamilton aproveitou o caos e subiu no pelotão, terminando em primeiro e aumentando sua liderança do campeonato.



Apesar das condições desafiadoras, Ricciardo manteve a coragem e conduziu seu Red Bull com destreza até o segundo lugar. Foi uma performance sublime, e ele comemorou com seu ritual característico de beber champanhe no pódio. O Grande Prêmio de Cingapura de 2017 será para sempre lembrado pela chuva inesperada, pela reviravolta dramática dos acontecimentos e pela notável corrida de Daniel Ricciardo, mesmo que não tenha vencido. Foi uma noite em que as luzes de Singapura brilharam intensamente na Fórmula 1, mostrando a capacidade do desporto de proporcionar surpresas e momentos inesquecíveis.