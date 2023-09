O dia de glória de Phil Mickelson

O jogador de golfe Phil Mickelson admitiu nesta segunda-feira seu vício em apostas esportivas. Nesta temporada da NFL ele disse que não fará nenhuma aposta, pois isto está afastando ele de sua vida, sua família e seus amigos. O dinheiro nunca foi problema para ele, mesmo que suas perdas cheguem a cerca de US$ 100 milhões de dólares, mas assim como qualquer outro vício os prejuízos vão além do financeiro e são também enormes. Mas a história desse jogador veterano de 53 anos é muito maior do que este deslize, como foi em 2004 quando o mundo do golfe fervilhava de entusiasmo com o desenrolar do prestigiado Masters de Augusta, realizado todos os anos no Augusta National Golf Club. Phil Mickelson, que era carinhosamente conhecido como “Lefty” por seu swing com a mão esquerda, sempre foi uma das figuras mais talentosas e queridas do esporte, mas carregava na época o peso do potencial não realizado.



Mickelson ganhou a reputação de ser um dos melhores jogadores de golfe que nunca havia ganhado um campeonato importante. Ele chegou tentadoramente perto em várias ocasiões, terminando como vice-campeão em vários campeonatos. No entanto, à medida que se aproximava a rodada final do Masters de 2004, muitos se perguntavam se este seria finalmente seu momento de glória. Ao longo do torneio, Mickelson demonstrou um nível de habilidade e confiança inegável. Na última volta ele estava empatado na liderança com Ernie Els e teve a chance de vencer o Masters com um birdie no buraco final.



A tacada inicial de Mickelson encontrou o fairway e, com a respiração suspensa, a torcida observou enquanto ele fazia sua tacada de aproximação. Ele enfrentou um chute desafiador de 207 metros de distância, sobre a água, até a bandeira precariamente colocado no lado direito do green. Foi um momento que exigiu precisão e coragem. Com determinação inabalável, Mickelson acertou a bola de forma limpa. A bola voou pelo céu da Geórgia, ultrapassou o obstáculo de água e pousou suavemente no gramado, a poucos metros do buraco. A multidão explodiu em aplausos estrondosos quando a bola de golfe de Mickelson o colocava perto da taça, preparando um birdie para a vitória.



Mickelson avançou para a tacada, leu calmamente a linha e, com um golpe confiante, observou a bola desaparecer no buraco. O rugido dos fãs em Augusta ecoou pelos pinheiros da Geórgia quando Lefty finalmente realizou seu sonho de vencer um campeonato importante. Ele ergueu os braços em triunfo, compartilhando o momento emocionante com seu caddie, amigos e família. A vitória no Masters de 2004 não só garantiu o lugar de Mickelson na história do golfe, mas também o tornou querido por fãs de todo o mundo. Foi uma história comovente de perseverança, habilidade e alegria de triunfar sobre a adversidade. A tão esperada vitória de Phil Mickelson no campeonato principal no Augusta National foi um momento de pura magia do golfe, que provavelmente deus a apostadores um bom dinheiro, apesar das apostas poderem se tornarem um vício como se tornaram ao próprio Mickelson.