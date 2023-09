O terceiro de 24 foi em 2011

11:05 Net Esportes 0 Comments

Novak Djokovic conquistou o US Open e com 24 títulos de Grand Slam ele igualou Margaret Court como os dois maiores vencedores de Majors da história do tênis. Rafael Nadal disse que isso coloca o sérvio como o maior de todos os tempos, mas o espanhol já deu muito trabalho ao rival ao longo dos anos, como em 2011 quando o mundo do tênis se reuniu no All England Club para o Torneio de Wimbledon. Novak Djokovic, a sensação sérvia, estava no meio de uma temporada notável. Ele já havia conquistado o título do Aberto da Austrália no início do ano e estava em uma onda de confiança enquanto almejava seu segundo Grand Slam da temporada. Na final, Djokovic enfrentou ninguém menos que o grande Rafael Nadal, seu rival de longa data. A partida foi considerada um confronto de titãs, já que Nadal era o atual campeão de Wimbledon e considerado o "Rei do Saibro" por seu domínio na terra vermelha de Paris.



A final fez jus a sua expectativa. Djokovic e Nadal travaram uma emocionante batalha de ida e volta que mostrou sua incrível forma física e resistência mental. As habilidades defensivas características de Djokovic e sua notável flexibilidade ficaram em plena exibição enquanto ele perseguia os forehands ferozes de Nadal e respondia com devoluções precisas. À medida que a partida avançava, a tensão na quadra central era palpável. Nadal demonstrou determinação inabalável, salvando vários break points e forçando a partida para um quarto set. Com a luz do dia desaparecendo e a multidão de Wimbledon na ponta dos assentos, Djokovic aproveitou o momento.



No quarto set decisivo, Djokovic quebrou o saque de Nadal, assumindo uma vantagem crucial. Servindo pelo campeonato, não vacilou. Com seus saques estrondosos e precisão exata, ele fechou a partida, vencendo por 6-4, 6-1, 1-6, 6-3. Ao cair na grama sagrada da quadra central, Djokovic comemorou seu primeiro título em Wimbledon e sua terceira vitória no Grand Slam. A vitória foi uma prova da extraordinária ética de trabalho, versatilidade e força mental de Djokovic no ano em que ele só não foi campeão de Roland Garros.



A final de Wimbledon de 2011 marcou um momento crucial na carreira de Novak Djokovic. Foi o ano em que ele realmente emergiu como uma força dominante no tênis, e esta vitória sinalizou sua ascensão ao auge do esporte. O desempenho de Djokovic naquele dia, sob o olhar atento da história do tênis, solidificou o início do status que em pouco tempo já o colocaria como um dos maiores nomes de todos os tempos do esporte, e 12 anos depois não poderia ser diferente, especialmente para o adversário daquela final inesquecível.