Francona salvou o Red Sox em 2004

O técnico de beisebol Terry Francona está deixando o comando do Cleveland Guardians após 11 anos, mas a sua história como treinador vai muito mais longe do que isso. E toda essa história vitoriosa está recheada de grandes acontecimentos, como no outono de 2004, quando o Boston Red Sox se encontrava no meio de uma sequência histórica de pós-temporada. Terry Francona era o técnico do time. Ele estava no comando de uma equipe que estava determinada a quebrar uma maldição que assombrou a franquia por 86 longos anos - a Maldição do Bambino. Os Red Sox enfrentavam seu arquirrival, o New York Yankees, na American League Championship Series (ALCS). Eles já haviam superado uma desvantagem de 3-0 na série para empatar a disputa em 3-3, preparando o cenário para um jogo 7 épico no Yankee Stadium.



O jogo foi uma montanha-russa de emoções. Os Yankees saltaram para uma vantagem inicial de 2 a 0 e parecia que as esperanças dos Red Sox de acabar com a seca do campeonato poderiam mais uma vez ser frustradas. Mas então chegou um momento crucial. O Red Sox liderou o jogo o tempo todo, e tudo talvez por que Terry Francona tomou uma decisão que pode ter mudado o rumo do jogo. Ele trouxe Dave Roberts como um substituto. Roberts, conhecido por sua velocidade, representou o empate, e todos no estádio sabiam que ele tentaria roubar a segunda base. Enquanto o arremessador dos Yankees, Mariano Rivera, lançava para a primeira base na tentativa de manter Roberts perto, a tensão no estádio atingiu um nível febril. Com um salto ousado e um deslizamento de cabeça, Roberts ultrapassou o arremesso para o segundo lugar, seguro por uma fração de segundo. Os Red Sox tiveram sua base roubada e a recuperação estava em andamento.



Bill Mueller, o próximo rebatedor, foi escolhido para o centro do campo, acertando Roberts. Os Red Sox venceram o jogo 7 crucial por 10 a 3 e, por fim, a World Series daquele ano, quebrando a Maldição do Bambino e encerrando 86 anos de frustração no campeonato. A decisão de Terry Francona de derrotar Dave Roberts, conhecido simplesmente como “The Steal”, é um dos momentos mais icônicos da história do beisebol. Mostrou o brilhantismo estratégico de Francona e a sua vontade de assumir riscos calculados em busca da vitória. Sob sua liderança, o Red Sox alcançou um retorno histórico e solidificou seu lugar na tradição do beisebol.



"The Steal" foi mais do que apenas uma base roubada; foi um símbolo da resiliência do Red Sox e da capacidade de Francona de inspirar seu time à grandeza. Continua sendo uma lembrança querida para os fãs do Red Sox e uma prova do legado duradouro de Terry Francona como técnico de beisebol.