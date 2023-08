Boletim Net Esportes #41 - 16/08/2023

FUTEBOL

A Inglaterra venceu a Austrália por 3 a 1 e está na final da Copa do Mundo feminina de futebol. A adversária das inglesas será a Espanha. A final será no próximo domingo, 20 de agosto, às 7h da manhã no horário de Brasília.



Nos Estados Unidos Messi marcou gol pelo sexto jogo seguido e seu time, o Miami, está na final da League Cup.



Depois de Neymar ir para a Arábia Saudita jogar no Al Hilal, agora é a vez do PSG definir o futuro de Mbappe, onde se cogita que ele vai para Madrid.



FUTEBOL AMERICANO

A história do jogador que teria sido adotado e virou filme está dando o que falar. E quem está sofrendo mais é a atriz Sandra Bullock, que venceu o Oscar no filme dobre essa história. Alguns fãs querem que ela devolva a estatueta.



BEISEBOL

Na MLB o Tamba Bay Rays que teve um começo de temporada surpreendente, já não é mais o mesmo, a equipe está atrás do Baltimore na divisão Leste da Liga Americana. Por lá os Yankees estão em último, com o Boston Rede Sox em penúltimo, em um dos piores anos de duas das maiores equipes da Liga. O melhor time atual é o Atletan Braves, com 77 vitórias, enquanto o Los Angeles Dodgers melhorou muito e está com 9 vitórias seguidas.