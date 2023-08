Boletim Net Esportes #40 - 15/08/2023

11:19 Net Esportes 0 Comments

FUTEBOL

A Espanha venceu a Suécia pro 2 a 1 e está na final da Copa do Mundo feminina pela primeira vez na sua história. A Suécia havia conseguido a façanha de eliminar as favoritas dos Estados Unidos. As adversárias das espanholas sairá do jogo entre Inglaterra e Austrália.



Em uma das maiores negociações da história do futebol, Neymar deve jogar no Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador segue o mesmo caminho de Cristiano Ronaldo, que foi atrás de mais dinheiro, ao contrário de Lionel Messi, que apesar de também receber muito dinheiro no Miami, não é tanto quanto da Arábia, porém mantendo-se mais nos holofotes estando nos Estados Unidos do que na Arábia, afinal pouco se escuta falar de CR7. Neymar deve receber mais de 2 milhões de reais por dia em seu contrato de dois anos, depois disso ele pretende voltar para a Europa.



FUTEBOL AMERICANO

Quem assistiu o filme "Um Sonho Possível" com Sandra Bullock, deve se lembrar da história do jogador de futebol americano Michael Oher, um jovem negro que foi adotado pela família branca rica. O filme contra a história de sucesso de Oher que se tornou um jogador de futebol americano profissional. Na época que o filme saiu o jogador que já está aposentado disse que a história não era bem assim, mas agora em 2023 uma nova bomba veio à tona. Oher afirma ter descoberto que jamais foi adotado pela família Thohys, sendo que apenas assinou sem saber um documento que os tornavam seus tutores legais. Os advogados dele afirma que a família ganhou dinheiro com seu nome. O caso é semelhante ao de Britney Spears, cujo seu próprio pai tinha sua tutela, ou seja, direito sobre todo o dinheiro que ela ganhava. A família disse estar surpresa e arrasa com a ação movida por Oher.



AGENDA

Vem aí a partir do dia 19 de agosto o Mundial de Atletismo. No dia 25, até 10 de setembro, acontece o Mundial de Basquete masculino. No dia 26, até 17 de setembro, será realizada a Volta da Espanha de ciclismo. E no dia 28 de agosto, até 10 de setembro, acontece em Nova York o último Grand Slam de tênis do ano, o US Open.