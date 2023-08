Boletim Net Esportes #39 - 07/08/2023

11:15

FUTEBOL

O Brasil caiu na primeira fase, e agora foi a vez dos Estados Unidos darem adeus à Copa do Mundo feminina. Foi a primeira vez que a Seleção feminina americana foi eliminada nas oitavas-de-final da competição. Campeãs à quatro anos, as jogadoras e a comissão técnica vão na contra mão do discurso aclamado por mais valorização, que era merecida, mas que agora ironicamente quando passam a receber mais, acabam entregando menos, enfim, o dinheiro às vezes atrapalha mais do que ajuda. Mesmo assim, do jeito que os Estados Unidos são, é bem provável que na próxima Copa elas venham para serem campeãs novamente.



E o Messi segue dando show lá na terra do Tio Sam. O jogador argentino marcou novamente e judou o Miami a vencer o Dallas.



NASCAR

A corrida de Michigan teve que ser adiada para esta segunda-feira devido à chuva.



GINÁSTICA

Simone Biles conseguiu uma vitória no US Classic após o retorno da ginástica.



BEISEBOL

Yankees e Rede Sox seguem perdendo seus jogos, desta vez para Houston Astros e Toronto Blue Jays.