Packers e Lions tem muita história

11:09 Net Esportes 0 Comments

Na noite desta quinta-feira a NFL terá o confronto entre Green Bay Packers e Detroit Lions, será um grande jogo já que ambas as equipes tem a mesma campanha, com duas vitórias e uma derrota, mas esse duelo tem uma longa história com muitos acontecimentos incríveis sendo que um deles foi 22 de novembro de 1962. Aquele era um dia frio de Ação de Graças que serviu como pano de fundo para um confronto histórico da NFL entre o Green Bay Packers e o Detroit Lions no Tiger Stadium, em Detroit. O peru estava na mesa e o Green Bay, liderado por seu icônico técnico Vince Lombardi e pelo famoso quarterback Bart Starr, estava em busca da grandeza. Os Packers se estabeleceram como uma força formidável na liga, mas neste dia almejavam algo verdadeiramente especial – manter uma temporada invicta.



O jogo foi muito disputado desde o início, com ambas as equipes dando tudo de si. O Detroit Lions, sob a liderança de seu quarterback Milt Plum, estava determinado a interromper a seqüência invicta dos Packers. Quando o jogo entrou no último quarto, os Packers já perdiam por 26 a 0 e a temporada perfeita estava infelizmente acabando para os cabeças de queijo. Faltando apenas alguns minutos para o fim do tempo normal, os Packers montaram uma investida determinada no campo. Starr, exibindo o equilíbrio e a precisão que mais tarde se tornariam sua marca registrada, orquestrou o que parecia ser uma reviravolta no placar.



Só deu Packers no último período do jogo, um touchdown após recuperar uma bola e o placar mostrava 26 a 7 para o Lions. A pressão era imensa, mas Starr permaneceu calmo sob o fogo adversário. Ele aproveitou o snap, recuou e disparou um passe rápido para seu wide receiver, Jim Taylor, que avançou para a end zone e diminuiu novamente a vantagem do rival para 26-14. Os Packers não conseguiram manter a reação e sua temporada invicta acabou ali mesmo. Foi um momento memorável do Dia de Ação de Graças que os fãs do Green Bay não vão querer lembrar nunca mais.



O Green Bay Packers de 1962 conseguiu ainda mais três vitórias após essa derrota, e mais tarde venceu o campeonato da NFL, encerrando uma temporada notável. A quase invencibilidade foi uma prova do talento, do trabalho em equipe e da liderança do técnico Vince Lombardi, Bart Starr e de toda a organização Packers. Esta única derrota histórica no Dia de Ação de Graças contra o Detroit Lions abalou um pouco aquele ano de 1962, mas não impediu a equipe de fazer história. E hoje, como será que termina o duelo entre Green Bay Packers e Detroit Lions.