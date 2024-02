O Super Bowl que não queria acabar

Nós nunca sabemos quando algo incrível vai acontecer. E durante a maior parte do Super Bowl LVIII de domingo, nada de incrível aconteceu. Por mais de duas horas e meia este foi um dos Super Bowls mais chatos dos últimos anos. Da muita vontade de ir dormir, mas o problema é que no dia seguinte você irá se arrepender amargamente se perder algo incrível que possa acontecer. O Kansas City Chiefs acabou derrotando o San Francisco 49ers na prorrogação, por 25 a 22, em um passe para touchdown de Patrick Mahomes para Mecole Hardeman. Foi apenas a segunda vez que um Super Bowl foi decidido na prorrogação, mas é impressionante como uma simples jogada faltando apenas três segundos pode compensar tantas horas de um jogo sonolento.



Esse jogo amarrado por uma grande atuação das defesas de ambos os times surpreendeu diante de tantas expectativas criadas para esse jogo. Um pentacampeão 49ers enfrentando o atual campeão Chiefs. Brock Purdy, o último draftado podendo escrever uma história de azarão. Travis Kelce dos Chiefs, sendo o centro das atenções porque namora Taylor Swift, a cantora que atraiu holofotes para o futebol americano como nunca se viu antes na história. E se não bastasse tudo isso o Super Bowl acontecia em Las Vegas, a terra das apostas que inflacionou os preços movimentou milhões de dólares no deserto.



Mas o jogo não desenrolava. Os quarterbacks não conseguiam brilhar e as defesas faziam o seu trabalho árduo. Houve fumble dos dois lados e o Chiefs sofreu uma interceptação, mas o San Francisco errou mais em momentos crucias, vendo o rival converter em touchdown um dos turnovers e sentindo falta de um mísero ponto que lhe custou o grito da vitória. Enquanto isso os espectadores foram obrigados a se contentar com jogada de truque dos 49ers e recorde de sete field goals em um mesmo Super Bowl, todos convertidos, incluindo dois com recorde de distância de 55 e 57 jardas, ou seja, nada que empolgue até o mais fanático torcedor.



E então, na última metade do quarto período, de repente tudo se encaixou, tornando tenso um jogo gaguejante e disperso. Purdy acertou Jauan Jennings – que havia lançado para o touchdown de truque mencionado anteriormente e estava perto de se tornar o MVP menos provável do Super Bowl da história – para um touchdown com 6:06 restantes. Os Chiefs então bloquearam ameaçadoramente o ponto extra dos Niners, deixando seu déficit em apenas três (Nunca um ponto faria tanta falta lá na frente). As duas equipes trocaram gols no restante do período, levando-o para a prorrogação, onde o 49ers venceu no cara ou coroa e, curiosamente, optou por pegar a bola primeiro. De acordo com as novas regras de prorrogação da NFL, ambas as equipes têm a garantia de receber a bola pelo menos uma vez e, teoricamente, você gostaria de pegá-la em segundo lugar para saber quanto o outro time marcou primeiro. A lógica do técnico do 49ers, Kyle Shanahan, fazia algum sentido: se ambos os times marcassem o mesmo número nas duas primeiras posses de bola na prorrogação, isso daria aos 49ers a bola na terceira e última posse de bola, precisando apenas de um field goal para vencer. Mas parecia que Shanahan se superou. Depois que San Francisco foi (por pouco) atingido por um field goal, os Chiefs conseguiram o touchdown da vitória com apenas três segundos no relógio – encerrando a temporada dos 49ers e certamente deixando Shanahan se perguntando e se.



No que diz respeito à NFL, este foi exatamente o final certo, não importa o que o precedeu. O segundo título consecutivo dos Chiefs os torna o primeiro time a repetir desde os Patriots em 2004-05. Isso mantém Mahomes (cada vez mais a cara da liga) em um ritmo do tipo Tom Brady, com seu terceiro anel e seu segundo MVP do Super Bowl. No Jumbotron, quando o Troféu Lombardi foi concedido, Kelce conduziu os fãs dos Chiefs às arquibancadas em uma versão empolgante, embora não particularmente melódica, de “Fight For Your Right to Party”, enquanto sua namorada megastar olhava e sorria. Ninguém vaiou quando a viu desta vez: os fãs do 49ers já haviam partido há muito tempo. E o resto de nós ficou muito satisfeito por termos ficado acordados até o fim desta jornada quase interminável, mas finalizada com muita emoção.