A tradicional Corrida de São Silvestre

Todo dia 31 de dezembro, quando o ano se despede e um novo ciclo se anuncia, um evento esportivo singular toma conta das ruas de São Paulo: é a Corrida Internacional de São Silvestre. Mais do que uma simples prova de rua, a São Silvestre é um marco na história do esporte brasileiro, um ritual que une milhares de pessoas em busca de um desafio e de um momento de celebração. Tudo começou no ano de 1925, idealizada pelo jornalista Cásper Líbero, em um tempo em que o esporte ainda engatinhava no país. A primeira edição, vencida por Alfredo Gomes, era modesta em comparação aos dias atuais, mas já demonstrava o potencial de mobilização e a paixão dos paulistanos por uma atividade física que, aos poucos, ganhava espaço na rotina das pessoas.