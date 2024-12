Os maiores nomes do esporte em 2024

O ano de 2024 começou intenso, mas depois das Olimpíadas parece que a coisa esfriou um pouco. Tivemos muitos grandes nomes do esporte em 2024, mas não teve como evitar colocar alguns que foram os grandes nomes das Olimpíadas como os grandes nomes do esporte. Alguns desses grandes nomes olímpicos foram marcados por sua idade e longevidade, e talvez por isso o maior nome do esporte acabou ganhando por ter sido o mais velho a conquistar um título, mas com uma idade muito mais avançada do que costumeiramente um atleta veterano conquista, por isso resolvemos dar o prêmio Net Esportes à ele.





1. Carlos Sainz

AUTOMOBILISMO

O ano de 2024 foi muito marcante na carreira do piloto Carlos Sainz. Aos 61 anos, o experiente piloto espanhol protagonizou uma das maiores façanhas de sua trajetória ao conquistar o Rally Dakar pela quarta vez, desta vez ao volante de um Audi. Essa vitória não apenas consolidou seu status como um dos maiores nomes do rally mundial, mas também o tornou o piloto mais velho a vencer a prova, entrando para a história do esporte. A conquista de Sainz em 2024 foi um feito ainda mais impressionante considerando a intensa competição e as desafiadoras condições do Rali Dakar, considerado o Rali da Morte. Sainz assumiu a ponta da classificação nas primeiras etapas e a manteve ao longo de toda a prova, demonstrando uma velocidade e regularidade impressionantes. A vitória de Sainz em 2024 foi um marco histórico tanto para o piloto quanto para a Audi. Foi a primeira vez que a marca alemã conquistou o Dakar.





2. Julien Alfred

ATLETISMO

As Olimpíadas de Paris 2024 tiveram incontáveis nomes marcantes, mas Julien Alfred talvez seja o maior deles. A velocista de Santa Lúcia ganhou o Ouro Olímpico nos 100 metros rasos. Alfred dominou a prova rainha do atletismo, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar com um tempo impressionante que quebrou o recorde nacional de Santa Lúcia. Essa conquista histórica garantiu o primeiro ouro olímpico da história do seu país. Demonstrando sua versatilidade, a velocista também subiu ao pódio na prova dos 200 metros, conquistando a medalha de prata. Ela acabou sendo reconhecida como a melhor atleta feminina dos Jogos de Paris. Seu nome se tornou sinônimo de velocidade e determinação.





3. Novak Djokovic

TÊNIS

O ano de 2024 foi marcante para o tenista Novak Djokovic. Além dos títulos individuais conquistados pelo sérvio, ele alcançou feitos históricos e consolidou a posição de Djokovic como um dos maiores tenistas de todos os tempos. A conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, em uma final emocionante contra Carlos Alcaraz, foi o ponto alto da temporada. Com esse ouro, Djokovic completou o "Career Golden Slam", um feito raríssimo que consiste em vencer os quatro Grand Slams, os Jogos Olímpicos, a Copa Davis e o ATP Finals, algo que Rafael Nadal chegou perto, mas faltou o ATP Finals, e Roger Federer só ganhou ouro olímpico jogando duplas, o que não conta para o "Career Golden Slam".





4. Mark Cavendish

CICLISMO

O ciclista britânico Mark Cavendish entrou para a história do ciclismo ao quebrar um recorde que parecia imbatível. Aos 39 anos de idade e depois de ter pensado várias vezes em aposentadoria, ele acabou quebrando o recorde de vitórias de etapa no Tour de France: Em uma emocionante disputa na quinta etapa do Tour de France, Cavendish conquistou sua 35ª vitória na Grande Boucle, superando o lendário Eddy Merckx e tornando-se o ciclista com mais vitórias em etapas da história da mais importante prova ciclística do mundo.





5. Tadej Pogačar

CICLISMO

O ciclista esloveno Tadej Pogačar consolidou seu status como um dos maiores talentos do ciclismo mundial, entregando uma temporada simplesmente espetacular. Ele se tornou tricampeão do Tour de France: Pogačar dominou a edição de 2024 do Tour de France praticamente de ponta a ponta. Ele também conquistou o Giro d'Italia, sendo o primeiro a vencer duas das três maiores voltas ciclísticas do mundo desde o italiano Marco Pantani, em 1998. Se o fato histórico já não fosse suficiente para ele ser um dos maiores nomes do esporte em 2024, Pogačar entre outras conquistas ainda foi campeão mundial de estrada.





6. Mijaín López

LUTA

O gigante cubano Mijaín López da luta greco-romana, conquistou seu quinto título olímpico consecutivo nos Jogos Olímpicos de Paris. Com essa vitória, López se tornou o primeiro atleta da história a alcançar tal feito em uma mesma modalidade individual em cinco Jogos diferentes, superando lendas como Michael Phelps e Carl Lewis que haviam conquistados quatro. A trajetória de López em Paris foi marcada pela dominância e pela experiência. Com sua técnica impecável e força física impressionante, o cubano superou todos os seus adversários, demonstrando mais uma vez por que é considerado um dos maiores lutadores de todos os tempos, e tudo isso aos 42 anos de idade.





7. Lewis Hamilton

AUTOMOBILISMO

A temporada de 2024 não foi nem de longe a melhor para Lewis Hamilton. Após um início desafiador com o novo carro da Mercedes, o piloto britânico enfrentou dificuldades para encontrar o ritmo ideal e conquistar resultados consistentes. No entanto, Hamilton demonstrou sua resiliência e experiência ao longo do ano, conseguindo alcançar alguns pódios importantes e quebrando uma longa sequência de corridas sem vitórias. A conquista da 104ª vitória na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, foi um momento de grande celebração para o piloto, pois com 9 triunfos na Inglaterra ele se tornou o piloto com mais vitórias em um mesmo GP na história da Fórmula 1. Agora ele vai para a Ferrari, esperando quem sabe poder buscar mais um título mundial.





8. Boston Celtics

BASQUETE

Em 2024, o Boston Celtics protagonizou uma temporada épica, culminando na conquista do 18º título da NBA e consolidando-se como o time com mais campeonatos na história da liga. Após anos de reconstrução e com um elenco talentoso e experiente, os Celtics dominaram a temporada regular e os playoffs, superando rivais históricos e demonstrando um basquete de alto nível. A equipe de Boston apresentou uma defesa sólida, um ataque eficiente e uma química impecável entre seus jogadores, fatores cruciais para o sucesso. Com esta conquista, os Celtics não apenas igualaram o número de títulos do Los Angeles Lakers, mas os superaram, tornando-se o time mais vitorioso da história da NBA.





9. Katie Ledecky

NATAÇÃO

Figura carimbada ente os maiores nomes do esporte de nossas listas, especialmente em anos de Olimpíadas ou Campeonatos Mundiais, a nadadora Katie Ledecky fez história mais uma vez em Paris 2024. Ela se tornou a maior medalhista da história da natação americana feminina, com um total de 14 medalhas. Além disso, Ledecky chegou a nove medalhas de ouro no total em Jogos Olímpicos, e assim igualou a ginasta soviética Larisa Latynina, que por sua vez tem 18 medalhas no total.





10. Diana Taurasi

BASQUETE

Em 2024, Diana Taurasi escreveu mais um capítulo de sua lendária carreira ao conquistar sua sexta medalha de ouro olímpica em Paris aos 42 anos de idade. A lenda do basquete norte-americano, conhecida por sua habilidade, liderança e longevidade, tornou-se a única atleta da história a conquistar seis ouros em um mesmo esporte nos Jogos Olímpicos em seis edições diferentes. Com essa conquista histórica, Taurasi consolidou seu status como a maior jogadora de basquete de todos os tempos e um ícone do esporte feminino. Sua participação em Paris foi marcada por momentos de pura magia, onde sua experiência e talento fizeram a diferença para a equipe dos Estados Unidos.





Menções Honrosas

Com tantos nomes olímpicos, muitos outros nomes acabaram ficando fora da lista. Patrick Mahomes ganhou mais uma vez o Super Bowl e foi MVP, um grande feito, mas que ele já está acostumado. Freddie Freeman foi fundamental para a conquista do Los Angeles Dodgers na World Series da MLB, mas ele não conseguiu nenhuma marca, feito inédito ou recorde. A Espanha chegou a quatro títulos de Eurocopa e a Argentina ao seu 16º título de Copa América, isso fez das duas Seleções os maiores vencedores dos respectivos torneios.





Cristiano Ronaldo participu de sua 6ª edição de Eurocopa, um recorde que nenhum outro jogador conseguiu. Nas Olimpíadas tivemos ainda Sifan Hasan ganhando a Maratona depois de já ter ganhado em outros jogos os 5 mil e 10 mil, igualando o feito de Emil Zátopek, só que ele foi na mesma edição dos Jogos. Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista do Brasil, Kevin Durant e Stephen Curry foram mágicos na equipe americana de basquete e fundamentais para a conquista de um ouro suado.





E por fim, ainda em Paris 2024, a menção honrosa vai para Léon Marchand, o herói francês da natação, Kim Woo-jin o mestre do tiro com arco, Letsile Tebogo, Armand Duplantis, Simone Biles e Summer McIntosh.