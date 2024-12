Mais uma vez uma decisão polêmica

A Arábia Saudita já está sendo vista como um palco de tantas batalhas épicas. E desta vez ela testemunhou uma noite de boxe que talvez seja lembrada por muito tempo. Tyson Fury, o "Rei Cigano", e Oleksandr Usyk, o "Cruiserweight", protagonizaram um duelo de titãs que, mais uma vez, terminou com uma decisão controversa. Era a grande revanche entre os dois gigantes dos pesos pesados e prometia ser uma noite definitiva na discussão sobre a luta anterior. Usyk, com sua técnica impecável, e Fury, com sua força bruta e imprevisibilidade, entraram no ringue com a promessa de um fabuloso espetáculo. E, de fato, o que vimos foram 12 rounds de puro boxe, com ambos os lutadores demonstrando por que são considerados os melhores pesos pesados da atualidade.