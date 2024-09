Na última segunda-feira, 2 de setembro de 2024, quando os Estados Unidos comemoraram o Dia do Trabalho, um comedor competitivo comemorou um dos maiores triunfos de sua carreira. Promivido e transmitido ao vivo direto de Las Vegas pela Netflix, plataforma de setreming, o evento foi intitulado de "Unfinished beef", um tipo de treta que não acabou, pois colocava frente a frente dois dos maiores atletas da modalidade de comer alimentos. De um lado estava o americano Joey Chestnut, 16 vezes vencedor do "Nathan's Hot Dog Eating Contest", e do outro estava o japonês Takeru Kobayashi, seis vezes campeão da mesma competição. Os dois não se enfrentavam desde 2009, quando após três derrotas consecutivas para Chestnut, Kobayashi decidiu não assinar contrato com a MLE e nunca mais disputou a batalha do dia 4 de julho.A primeira vez que os comedores de hot dog apareceu aqui no blog Net Esportes foi em 2010 . Na ocasião foi destacado a vitória de Joey Chestnut e o fato de Kobayashi não estar mais competindo. O japonês inclusive invadiu o local da disputa para protestar e acabou sendo preso. No ano seguinte destacamos a história de que a competição começou em 1916, mesma data de inauguração do restaurante em Coney Island, mas foi revelado mais tarde que essa foi uma história inventada para chamar mais atenção para a competição dos dias atuais. Chestnut venceu mais uma vez comendo naquele ano 62 cachorros-quentes.Em 2012 Chestnut venceu com 68 hot dogs consumidos, e no feminino Sonya Thomas garantia sua segunda vitória seguida no segundo ano com as mulheres comeptindo separadamente. Em 2012 foi destacado também que o prêmio de US$ 10 mil era igual tanto para o masculino quanto para o feminino. Em 2013 o título da postagem era igual o de hoje, afinal com tantas vitórias seguidas Joey Chestnut já era considerado o maior comedor de hot dogs do mundo. Em 2014 Chestnut venceu novamente e fez um pedido de casamento, mas a união não durou muito. Já em 2015 Joey Chestnut foi derrotado pela primeira vez em sua carreira desde a primeira participação em 2007, mas quem interrompeu a sequência de oito vitórias seguidas não foi Takeru Kobayashi e sim o até então desconhecido Matt Stonie.Fizemos mais um registro da vitória em 2020 , quando a competição foi realizada em local fechado e controlado devido à pandemia de Covid e depois uma rápida informação em 2023 . Não foi registrado a disputa de 2024, quando Chestnut ficou fora da disputa pela primeira vez e interrompeu outra sequência de oito vitórias seguidas. Mas então a Netflix apareceu com este duelo entre Chestnut e Kobayashi, impondo inclusive regras mais rígidas como ter que comer o pão junto com a salsicha, não poder molhar o pão, ter apenas 30 segundos para engolir tudo após os 10 minutos de disputa, além de recolher farelos, mas nada impediu o show de Joey Chestunut, que comeu 83 cachorros-quentes contra 66 de Kobayashi e venceu o duelo com o recorde mudnial que era dele mesmo de 76. Um show e uma consagração absurda de Chestnut que sem dúvida alguma é o maior comedor de hot dogs do mundo.