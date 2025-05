O último Major que lhe faltava

09:53 Net Esportes 0 Comments

Em meio À luz reluzente do sol baixo de um lindo final de tarde de domingo, Rory McIlroy distribiu abraços emocionados enquanto faz o caminho da vitória no Ausgusta National Golf Club. A torcida que aplaude forma um corredor onde o norte irlandês percorre o trajeto que apenas seis jogadores alcançaram em toda a história do golfe. E sua história começou já faz muito tempo, em 2011, quando McIlroy foi campeão do US open de golfe, seu primeiro Major. Depois disso ele despontou como o futuro promissor, o novo Tiger Woods, a grande promessa do esporte que faturava também o PGA em 2012, o The Open em 2014 e novamente o PGA naquele ano. Mas tudo meio que acabou ali, acabaram os Majors para ele, e ficou faltando o mais emblemático de todos eles.



Dez anos sem ganhar nenhum torneio Major é muito tempo para um jogador de alto nível como Rory McIlroy. É por isso que ele começa fulminante na primeira rodada do Masters de Augusta, o último dos grandes que ele ainda não triunfou em sua carreira. O problema é que McIlroy já sucumbiu outras vezes e o drama volta nos buracos finais. Ele tinha uma grande vantagem, mas termina apenas com o par do campo, enquanto isso o vice campeão de 2015 e 2017 Justin Rose dispara na liderança com sete abaixo do par e, obviamente, sete tacadas de diferença para Rory McIlroy. Só que McIlroy entrou certo de que esse ano ele não poderia deixar escapar, e assim choca o mundo do golfe com duas voltas seguidas com seis tacadas abaixo do par, entrando na volta final com inacreditáveis 12 abaixo do par enquanto Justin Rose tinha apenas cinco, e sua maior ameaça parecia ser Bryson DeChambeau com dez abaixo do par.



Dez anos sem ganhar um Major. Isso pesa na mente de qualquer um. Assim Rory McIlroy entra em colapso novamente e não consegue jogar bem a última volta como havia jogado as duas anteriores. Nunca nates um jogador com múltiplos bogeys duplos havia sido campeão. McIlroy termina o dia com uma tacada acima do par, pior do que o seu primeiro dia. DeChambeau estava pior ainda, terminando com sete abaixo, mas vejam quem ressurge das cinzas, ele mesmo, Justin Rose termina o dia com 66 tacadas e empata na liderança com Rory McIlroy, ambos com onze abaixo. Dez anos é muito tempo e ele não poderia deixar escapar desse vez.



A lenda Jack Nicklaus, campeão de 18 títulos de Major. O gigante e por tantos anos melhor de todos Tiger Woods, vencedor de 15 Majors que sempre foi apontado como o único que poderia superar Nicklaus finalmente. Ben Hogan, Gary Player e Gene Sarazen também estão nessa lista, uma lista restrita apenas com nomes de jogadores que fecharam o Grand Slam do golfe, os únicos que conseguiram faturar os quatro grandes torneios de golfe, os quatro Majors. Dez anos sem ganhar títulos de Major, e no 11º ele tinha que vir mesmo com seus famosos colapsos na primeira e última voltas. Apenas uma tacada, no primeiro buraco de desempate, McIlroy acerta em três enqaunto Rose precisa de quatro. O peletó verde finalmente é dele, Rory McIlroy enfim é campeão do Masters de Augusta de Golfe.