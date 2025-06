Ancelotti estreia, mas não vence

A esperança se renovou e ficou grande, mas no final o que se viu foi um sufoco daqueles! A bola rolou pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 e, no confronto entre Equador e Brasil, o placar não saiu do zero a zero. Um empate meio amargo para a Seleção Canarinho, ainda mais com o lendário Carlo Ancelotti fazendo sua estreia no comando técnico. O mister, inclusive, descreveu a partida como uma "experiência emocional" – e dá pra entender o porquê, né? Aquela tensão no ar, a expectativa da torcida... Mas a bola insistiu em não ter o seu encontro com o lado de dentro da rede.



Apesar do empate, o Brasil segue firme e sem ser muito ameaçado na briga por uma vaga no Mundial, mesmo que esteja ocupando a quarta posição com 22 pontos. Já a briga na parte de cima da tabela está boa, com o Equador na vice-liderança somando 24 pontos, e a Argentina, como de costume, disparada na ponta da tabela. Ou seja, a estrada para a Copa ainda é longa e cheia de curvas, e cada ponto conquistado – ou perdido – poderá fazer uma diferença gigantesca entre os que vão e os que ficam.



Mas não foi apenas nesse jogo do Brasil que o bicho pegou. Enquanto os brasileiros suavam em campo, outros gramados da América do Sul também foram palco de algumas emoções. O Paraguai, por exemplo, mandou ver e carimbou uma vitória importante de 2 a 0 contra o Uruguai, conseguindo inclusive ficar à frente do Brasil na tabela com esse excelente resultado. Já a Argentina, mais uma vez mostrando sua força, garantiu os três pontos ao bater o Chile por 1 a 0 jogando fora de casa. E assim segue a dança das cadeiras no futebol sul-americano!



Então, fica a lição: em Eliminatórias para Copa do Mundo, cada jogo é uma final. Um placar zerado pode ser uma desgraça para quem sente a paixão pelo futebol até a última gota.

Ancelotti pode ainda não ter tido muito tempo para trabalhar, mas se a próxima não ganhar, muita gente vai reclamar

. O caminho é curto e o tempo está acabando, a torcida segue de olho, com o coração na mão, esperando que a Seleção encontre o caminho das redes e garanta definitivamente a sua vaga na disputa pelo Mundial do ano que vem, e que não seja através de uma vexatória repescagem.