Finais da NBA começam quente

Que grande noite! Que grande jogo 1 das Finais da NBA! O Oklahoma City Thunder, com seu mando de quadra impecável e um Shai Gilgeous-Alexander pegando fogo (38 pontos!), parecia ter tudo sob controle. Liderando por incríveis 15 pontos no último quarto, a torcida no Paycom Center já preparava a festa. Era para ser uma vitória tranquila para o time da casa, uma confirmação de que eles eram mesmo os favoritos. Mas, como já diz o clichê, no basquete, a bola é redonda e o jogo só acaba quando o cronômetro zera. E o Indiana Pacers, que parecia estar totalmente liquidado em quadras... reagiram, pois eles simplesmente não aprenderam a desistir.



Eles vieram de um buraco que parecia intransponível. Comandados por um Rick Carlisle que já tem experiência em viradas épicas (lembram-se de 2011 com o Dallas?), o Pacers começou uma reação furiosa. A equipe, que já se acostumou a esses "improváveis", foi mordendo a vantagem ponto a ponto. Parecia que cada posse de bola era uma aula de resiliência, e os heróis de Indiana mostraram por que chegaram até aqui: com um espírito de luta que contagiou a todos e calou o ginásio adversário, eles foram se aproximando do impensável.



E então, no roteiro perfeito de um filme dramático, entra em cena Tyrese Haliburton. O garoto, que pode até ter tido uma noite discreta em alguns momentos, com "apenas" 14 pontos, tem um talento especial para os momentos decisivos. Com a bola nas mãos e o relógio derretendo, ele fez o que parecia impossível: um arremesso de uma distância relativamente difícil, com apenas 0.3 segundos restantes, não só deu a liderança ao Pacers, como cravou a vitória de virada por 111 a 110! Foi a primeira e única vez que Indiana liderou no jogo, e Haliburton, com sua calma sobrenatural, acrescentou mais um capítulo à sua já lendária saga de "Sr. Big Shot" nestes playoffs.



Aquele arremesso não foi apenas uma cesta; foi um nocaute. Um balde de água fria no Thunder, que havia sido o melhor time em casa na temporada regular com vantagens de 15 pontos. Para o Pacers, foi a confirmação de que esta equipe é forjada na superação. Eles viraram o jogo, roubaram o mando de quadra e mandaram um recado claro para a NBA: não importa o placar, nunca, jamais, duvide do Indiana Pacers. Que venha o Jogo 2, porque se o primeiro já foi assim, o que esperar do resto dessas Finais?