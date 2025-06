Como foi o Draft da NBA 2025

Na noite desta quarta-feira o assunto mais quente foi o Draft da NBA e a chegada do Cooper Flagg, o garoto prodígio de Duke, que foi parar nos Dallas Mavericks como a primeira escolha geral. Todo mundo já esperava, mas a real é que a pressão em cima desse jovem do Maine é absurda. Ele foi superestimado por anos, e agora a bronca é ser a cara de uma franquia que basicamente mandou Luka Doncic embora. Imagina a responsabilidade em substituir um cara desses! Flagg tem os números de Duke – pontos, rebotes, assistências, roubos, tocos – e ainda levou o Wooden Award, então talento não falta. Mas será que ele tem o pulso firme pra virar o jogo de um time que se desfez da sua maior estrela? Essa é a pergunta de um milhão de dólares.



além de Flagg, tivemos o Dylan Harper, que é filho do lendário Ron Harper, e que foi para o San Antonio Spurs como a segunda escolha. Ele vai se juntar ao Victor Wembanyama e ao Stephon Castle, o que, cá entre nós, parece um esquema e tanto pra um calouro. O Harper tá pilhado pra começar, e quem não estaria? Jogar ao lado de uns caras desse nível pode fazer ele explodir. É uma jogada inteligente dos Spurs, pegando mais um jovem promissor pra construir em cima do talento que eles já têm. É a aposta no coletivo, montando um núcleo jovem que promete dar trabalho.



O resto da galera do topo do Draft inclui o VJ Edgecombe indo pros 76ers, o Kon Knueppel pros Hornets (outro jogador de Duke, a casa dos jovens promissores!) e o Ace Bailey pro Jazz. É interessante ver como cada time tá tentando moldar seu futuro. Mas a grande sacada foi o Khaman Maluach, o pivô sul-sudanês que foi a décima escolha para os Rockets, e imediatamente virou moeda de troca pelo Kevin Durant no Suns. Que começo de carreira maluco, ser trocado por um superastro antes mesmo de pisar na quadra! A história do Maluach é daquelas de inspirar, representando um continente inteiro e sendo um espelho para a molecada lá da África.



No fim das contas, esse Draft foi até meio previsível nas primeiras escolhas, mas ele já pavimenta o caminho para grandes mudanças na liga. Os Mavericks tão jogando todas as fichas no Flagg, os Spurs tão montando uma máquina jovem, e os outros times tão garimpando suas peças pra esse quebra-cabeça. É tudo uma questão de potencial e de torcer pra esses jovens talentos corresponderem à expectativa. Só o tempo vai dizer se essas escolhas foram um gênio ou um tiro n'água, mas por enquanto, o futuro da NBA parece bem agitado, com uma boa dose de incerteza pra esses "personagens principais" que acabaram de entrar em cena.