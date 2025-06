A última temporada de Rodgers na NFL

Preparem-se para a última dança de um dos maiores que a história já viu. Pois é, parece que o nosso querido Aaron Rodgers, agora quarterback dos Steelers, está "praticamente certo" de que 2025 será o seu adeus aos gramados da NFL. Depois de assinar um contrato de um ano por 13,6 milhões de dólares com Pittsburgh em junho, Rodgers jogou a bomba no "The Pat McAfee Show", deixando os fãs agotados. É a mentalidade de quem quer um último suspiro em uma franquia "estável", como ele mesmo disse. Mas será que é só amor pelo jogo ou tem um quê de "última cartada" para tentar algo grandioso antes de se retirar? Afinal, a busca por uma saída triunfante é quase um clichê no esporte.



Com 20 temporadas na bagagem, Rodgers, que já tem quatro MVPs da NFL e um Super Bowl no currículo, está de olho em mais alguns recordes. Ele quer ultrapassar lendas como Philip Rivers e Ben Roethlisberger em jardas passadas, e talvez até Brett Favre e Peyton Manning em touchdowns. Mas, convenhamos, será que ele está jogando só por "amor ao jogo" ou para "finalizar com paz e diversão", como ele insiste? Parece mais um esforço para solidificar ainda mais seu legado e evitar qualquer resquício de dúvida sobre sua grandeza, mesmo que ele negue estar tentando provar algo. A gente sabe que no fundo, a pressão de ser Aaron Rodgers deve ser imensa, e um final "perfeito" é sempre o objetivo, por mais que tentem disfarçar.



Ainda falando sobre a tal "paz e diversão", Rodgers também jogou uma luz sobre seus planos pós-aposentadoria: sumir do mapa, viver uma vida privada e longe dos holofotes. E isso é, no mínimo, intrigante. Um cara que passou a vida inteira sob os holofotes, de repente, quer virar um ermitão da NFL. Será que é um desejo genuíno de reclusão ou uma forma de controlar a narrativa de sua saída, evitando o desgaste midiático que tantos atletas enfrentam ao pendurar as chuteiras? É uma atitude que gera questionamentos sobre a verdadeira essência da celebridade esportiva e o preço da fama, apesar de que quem viu sua série na Netflix conseguirá entender bem esses desejos dele.



E os Steelers, nessa história toda, estão se posicionando para o sucesso em 2025 com a aquisição de nomes como DK Metcalf e o compromisso de Rodgers. A expectativa é alta para que ele conclua sua carreira em alta. Mas o que isso realmente significa? Um título? Um último MVP? Ou apenas a capacidade de se retirar sem grandes alarde ou arrependimentos? O tom de "adeus" já foi dado, mas a performance e o desfecho final de Rodgers serão, sem dúvida, um dos temas mais debatidos da próxima temporada, e a forma como ele "desaparecerá" da cena pública será tão fascinante quanto sua carreira em campo.