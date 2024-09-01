Em 2014 Josh Harrison evita o tag out

Na tarde de 27 de junho de 2014, o PNC Park, casa do Pittsburgh Pirates, foi o palco de um confronto inesquecível contra o New York Mets. O jogo, que a princípio parecia um duelo de arremessadores com o placar baixo, rapidamente se transformou em uma intensa batalha tática. A partida foi marcada por uma quarta entrada incrível, com os Pirates e os Mets trocando a liderança até o placar estabilizar em 2 a 2, mas foi só. A tensão no estádio era palpável, pois cada equipe lutava pela vantagem que nunca vinha, e os torcedores se mantinham na ponta de seus assentos, cientes de que qualquer pequeno erro poderia definir o vencedor. O empate persistiu durante as nove entradas regulamentares, levando o jogo a uma dramática décima entrada, onde um acontecimento raro ficaria marcado para sempre. Foi nesse momento de alta pressão que a astúcia e a agilidade de um jogador em particular se destacariam.



Com a partida empatada, o infielder Josh Harrison, dos Pirates, estava na segunda base, representando a potencial corrida da vitória. A responsabilidade da defesa dos Mets de eliminá-lo era imensa, e eles se preparavam para qualquer jogada. O arremessador dos Mets, o receptor e os jogadores de campo se comunicavam de forma rápida e silenciosa, sabendo que Harrison era uma ameaça considerável nas bases. O momento de alta tensão veio quando Harrison tentou uma corrida de roubo da terceira base após uma rebatida. A defesa dos Mets reagiu imediatamente, iniciando o que parecia ser um "run-down" bem-sucedido. A bola foi passada de um jogador para outro, encurralando Harrison entre a segunda e terceira base. A cada passe, parecia que a eliminação era inevitável. No entanto, Josh Harrison, conhecido por sua inteligência e velocidade, estava prestes a mostrar o porquê de ser um dos jogadores mais difíceis de ser eliminado nas bases.



Em uma demonstração de pura agilidade e audácia, Josh Harrison driblou um a um os jogadores de defesa que se alternavam na posse da bola. Com movimentos rápidos e imprevisíveis, ele desviou de tags iminentes, estendendo o “run-down” enquanto a defesa dos Mets lutava para coordenar seus esforços. A plateia, em êxtase, observava o espetáculo. Harrison se contorceu, girou, tirou o capacete e até se jogou no chão, evitando a luva do defensor no último instante. Seu talento para escapar de situações aparentemente impossíveis fez com que a plateia fosse à loucura, com gritos e aplausos enchendo o estádio. Em um momento que parecia uma cena de filme, Harrison chegou enfim mergulhando na terceira base para revolta de raiva e desespero do técnico do Mets.



A jogada de Josh Harrison foi um acontecimento raro e um momento de pura emoção que só o beisebol pode proporcionar. Ainda mais que na 11ª o próprio Harrison conseguiu uma rebatida válida que impulsionou Barnes para marcar a corrida que garantiu uma vitória dramática para o Pittsburgh Pirates. Após a corrida, o jogo foi imediatamente finalizado pois o Pirates jogava em casa, para a alegria dos torcedores e o desespero dos Mets, que viram a vitória escapar por entre os dedos. A habilidade de Harrison em escapar da tag out se tornou uma das jogadas mais memoráveis daquela temporada. O placar final foi Pirates 3, Mets 2, um desfecho que, mesmo que não tenha sido decisivo, estará para sempre ligado à agilidade e à destreza de Josh Harrison na grande jogada que fez na 10ª entrada.