Governo dos EUA se prepara para os Jogos

10:58 Net Esportes

O Governo Federal dos Estados Unidos instituiu uma Força-Tarefa da Casa Branca com a finalidade de supervisionar as preparações para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Verão de 2028. A medida, oficializada em 5 de agosto de 2025, visa coordenar um esforço interdepartamental para assegurar que o evento esportivo global, sediado em Los Angeles, ocorra com o mais alto nível de segurança, eficiência e infraestrutura de transporte. A criação da Força-Tarefa é descrita como uma ação estratégica para unificar a resposta governamental e otimizar os recursos federais na fase de planejamento.



A estrutura de comando da Força-Tarefa foi detalhada, com a presidência a cargo do Presidente e a vice-presidência a cargo do Vice-Presidente. A gestão diária e a coordenação operacional serão responsabilidade de um Diretor Executivo, que será nomeado pelo Presidente. A composição do grupo é notavelmente ampla, incluindo Secretários de Estado, do Tesouro, da Defesa e da Segurança Interna, além do Procurador-Geral, do Diretor do FBI e do Presidente da Comissão Federal de Comunicações, entre outros altos funcionários. Essa formação diversificada sugere uma abordagem abrangente que engloba questões que vão desde segurança nacional até logística de comunicações.



Entre as funções primárias do grupo estão a coordenação do planejamento federal para a segurança e o transporte, a promoção da cooperação entre diferentes agências e a identificação de possíveis barreiras logísticas que possam surgir. A Força-Tarefa também tem o papel de auxiliar no processamento de vistos para visitantes e de garantir a prontidão operacional das agências de aplicação da lei e de resposta a emergências. A medida destaca a importância de um planejamento detalhado e de uma preparação minuciosa para gerenciar o fluxo de visitantes internacionais e a complexidade do evento.



Para fins administrativos, a Força-Tarefa será alocada dentro do Departamento de Segurança Interna, que também ficará encarregado de fornecer o financiamento e o apoio logístico necessários para o seu funcionamento. Conforme o decreto presidencial, a Força-Tarefa terá um período de existência definido, com sua dissolução prevista para 31 de dezembro de 2028, a menos que o Presidente decida estender seu mandato. Este prazo sugere que o foco do grupo é estritamente limitado ao ciclo de planejamento, execução e conclusão dos Jogos de 2028.