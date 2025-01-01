Celebridades invadem a Maratona de NY

10:26 Net Esportes 0 Comments

As ruas de Nova York se preparam mais uma vez para receber o maior espetáculo de resistência do planeta. No dia 2 de novembro, enquanto a elite global das longas distâncias batalham por recordes, a Maratona TCS New York City 2025 reafirma sua vocação como um evento que vai além do esporte, tornando-se uma passarela de celebridades. O glamour e a garra se unem na ponte Verrazzano, onde mais de 55 mil corredores enfrentarão os 42.195 metros, muitos deles anônimos, mas alguns mundialmente famosos.



Para dar o tom da celebração, o Grand Marshal deste ano será o ex-arremessador do Yankees e membro do Hall da Fama do beisebol, CC Sabathia, que trocará o montinho pela função de inspirador-mor da multidão, pronto para aplaudir e incentivar os corredores ao longo do percurso.



Estrelas do Cinema e do Palco na Linha de Partida

No pelotão dos notáveis, o tapete vermelho dá lugar à fita asfáltica. Destaque para o ator Anthony Ramos, de "Hamilton" e "Nasce Uma Estrela", pronto para cruzar os cinco distritos.



O mundo da música será representado por membros da icônica banda Death Cab for Cutie: o vocalista Ben Gibbard e seu colega Dave Depper correrão em apoio à Protect Our Winters, uma causa que ressoa com o espírito da resistência. Do West End e da Broadway, a atriz vencedora do Tony, Patina Miller, também participará, assim como o ator e personalidade de TV Oliver Phelps (conhecido por "Harry Potter"), apoiando a The Matt Hampson Foundation.



A Tropa dos Reality Shows: Foco na Superação

A verdadeira invasão, no entanto, vem do mundo dos reality shows, um contingente que mostra que a disciplina da maratona se tornou o novo "must-have" da fama. A tropa de ex-participantes de "The Bachelor" e "The Bachelorette" é impressionante. Nomes como Joey Graziadei, Tyler Cameron, Matt James e Joe Amabile demonstram que a busca por romance agora inclui longões de 30 quilômetros.



Muitos deles, como Zac Clark e o reality star Carl Radke, canalizam sua energia para instituições cruciais, notavelmente a Release Recovery, evidenciando que, para muitos, a corrida é uma extensão da jornada pessoal de superação e apoio à saúde mental. Juntam-se a eles outras personalidades da televisão, como a apresentadora Tayshia Adams e a atriz Claire Holt.



O Caldeirão do Esporte e Mídia

O evento prova ser um caldeirão cultural, misturando esporte, mídia e filantropia. Do beisebol, o manager do Boston Red Sox, Alex Cora, desafiará a rivalidade entre as cidades. Sam Judge, esposa do All-Star do Yankees, Aaron Judge, correrá em prol da KultureCity.



O mundo da televisão traz o veterano Phil Keoghan ("The Amazing Race"), que correrá pela Back on My Feet, e Nev Schulman ("Catfish"), um rosto familiar no pelotão da Achilles International, instituição que apoia atletas com deficiência.



A Glória da Maratona Amplificada

A Maratona de Nova York é, por natureza, um evento de histórias. Neste ano, as manchetes sobre tempos de elite se dividirão com as narrativas de determinação de cada celebridade. Eles trocam o conforto do set e o brilho do palco pelo sofrimento controlável da corrida, elevando milhões em doações e inspirando outros milhões a darem sua primeira passada.



No dia 2 de novembro, quando as ruas de Nova York ecoarem com o som de 55 mil pares de tênis, veremos que a verdadeira linha de chegada para esse elenco estelar não está apenas na Central Park, mas sim na causa maior que move cada uma dessas estrelas. É a glória da maratona, amplificada pelo poder da notoriedade.