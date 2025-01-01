Denny Hamlin busca primeiro título

Denny Hamlin busca primeiro títuloTriunfo Monumental em Las Vegas: Aos 44 Anos, Denny Hamlin Conquista 60ª Vitória e Carimba a Vaga para o Título Inédito da NASCAR
Las Vegas, 13 de Outubro de 2025 — Em um dos momentos mais emocionantes e significativos de sua carreira, o piloto Denny Hamlin, da Joe Gibbs Racing, gravou seu nome de forma ainda mais incrível na história da NASCAR. Ao vencer o South Point 400 em Las Vegas, Hamlin não apenas garantiu sua vaga no Championship 4 da Copa NASCAR, mas também atingiu a impressionante marca de 60 vitórias na categoria, um feito que o coloca no seleto grupo dos dez maiores vencedores de todos os tempos, igualando-se a lendas como Kevin Harvick.
A vitória na "Cidade do Pecado" foi além das estatísticas. Ela representou o ápice de uma performance determinada e focada, coroando a temporada mais vitoriosa de Hamlin em anos, com seis triunfos até o momento. A emoção do piloto, que derramou lágrimas no cockpit e na entrevista pós-corrida, refletiu o peso pessoal e familiar do momento, especialmente devido à saúde de seu pai. Para Hamlin, esta foi, de longe, a vitória de maior significado em seu vasto currículo, que inclui três edições da Daytona 500.
O Triunfo da Longevidade e da Elite
Aos 44 anos de idade, Denny Hamlin desafia as probabilidades e redefine o significado de longevidade no automobilismo de alto nível. Competindo na Cup Series desde 2005, em sua 21ª temporada, o piloto demonstra uma capacidade notável de manter a excelência. Sua permanência no topo, colecionando vitórias e competindo por campeonatos em uma fase da carreira que muitos considerariam de declínio, o coloca, estatisticamente, entre os atletas mais grandiosos da história do esporte. Como ressaltou o também lendário Jimmie Johnson, que observou a celebração, o fato de Hamlin "ainda estar vencendo corridas e competindo por campeonatos" após mais de duas décadas diz muito sobre sua dedicação e a força de sua equipe.
A Busca pelo Elusivo Título
O maior drama, no entanto, reside na reta final: a chance de conquistar o primeiro título da Cup Series. A vitória em Las Vegas carimbou o passaporte de Hamlin para a corrida final em Phoenix Raceway, no dia 2 de novembro.
Apesar de ser um dos pilotos mais vitoriosos de sua geração e de ter chegado ao Championship 4 em outras quatro ocasiões, o troféu do campeonato é o único grande prêmio que falta em sua galeria. Sua busca incansável por essa honraria tem sido uma narrativa central na NASCAR.
Neste ano, contudo, o cenário parece diferente. O presidente da Toyota Racing Development (TRD) USA, Tyler Gibbs, expressou a sensação predominante no meio: "Ele teve outras oportunidades de ganhar o campeonato, mas parece que ele está mais pronto do que nunca para conquistar o título."
Com a 60ª vitória cimentando seu legado e uma vaga garantida na disputa final, Denny Hamlin se prepara para o embate que pode, finalmente, dar a ele o título de Campeão da NASCAR Cup Series, coroando uma das carreiras mais notáveis da história do automobilismo, especialmente por ser alcançada em pleno auge aos 44 anos. O mundo da NASCAR aguarda ansiosamente o desfecho desta jornada monumental.
