A Tradição do Dia de Ação de Graças

O calendário esportivo americano possui datas sacrossantas, momentos em que a competição se funde com a celebração nacional, criando um espetáculo que vai além do esporte em si. Nenhuma é mais emblemática do que a série de jogos da National Football League (NFL) que anualmente pontua o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving Day). Neste dia, em que a gratidão é a palavra de ordem e o outono cobre os Estados Unidos com seus tons mais quentes, o futebol americano se estabelece como a trilha sonora e o entretenimento central que une famílias de costa a costa.



A história dessa união é profundamente enraizada na cultura americana. O Thanksgiving é, primeiramente, uma celebração de gratidão pelas colheitas e bênçãos do ano anterior, remontando à famosa refeição partilhada entre os colonos de Plymouth e os nativos Wampanoag em 1621. Com o passar dos séculos, essa data evoluiu, mas manteve seu núcleo: um dia de reunião familiar obrigatória, de reflexão e, crucialmente, de fartura gastronômica. Para o americano médio, o dia 27 de novembro (ou a quarta quinta-feira de novembro) significa a casa cheia, o aroma inconfundível do peru assado (turkey), o recheio (stuffing), o purê de batatas com molho (mashed potatoes with gravy) e a icônica torta de abóbora (pumpkin pie) ou de nozes pecã (pecan pie) que coroa a refeição.



É neste cenário de afeto que o futebol americano se inseriu, consolidando-se como uma tradição quase tão antiga quanto o feriado em sua forma moderna. A NFL abraçou o Thanksgiving de forma institucional a partir de 1920, mas o marco mais conhecido e duradouro começou em 1934, quando o proprietário do Detroit Lions, George A. Richards, buscou uma maneira de aumentar a popularidade de sua nova franquia. Ele decidiu promover um jogo de Ação de Graças transmitido nacionalmente por rádio, e a aposta foi um sucesso estrondoso, esgotando os ingressos e capturando a imaginação do público. Assim, os Detroit Lions se tornaram um pilar anual deste dia. Em 1966, a tradição ganhou um segundo anfitrião permanente com o acréscimo do Dallas Cowboys, que viu no feriado uma oportunidade de projeção nacional para a equipe. Esses dois times, por décadas, foram os garantidos no cardápio esportivo do feriado, com um terceiro jogo noturno adicionado em anos mais recentes, diversificando e estendendo a maratona de futebol para o deleite dos telespectadores.



A forma como os americanos tratam esta data é singular: o dia é estruturado em torno da comida e da televisão. A preparação do banquete é um ritual matinal, enquanto as famílias se reúnem em torno da TV para assistir à Macy’s Thanksgiving Day Parade em Nova Iorque e, em seguida, mergulham nos jogos. O ritmo do dia é ditado pelas partidas: o jogo de Detroit, o almoço tardio ou o primeiro lanche, o jogo de Dallas, a grande ceia, e o jogo noturno, para fechar a noite, muitas vezes com sobras do banquete. O futebol, neste contexto, não é apenas um esporte; é um ponto de convergência, um pano de fundo para a conversa, uma desculpa para o relaxamento após a refeição e, para muitos, a única ocasião em que a família se reúne para torcer em uníssono ou, jocosamente, para se provocar.



Para o ano de 2025, no dia 27 de novembro, a tradição se renovará, e os amantes do futebol americano já podem antecipar o espetáculo. Embora as escalações e as campanhas estejam em constante evolução, os prognósticos iniciais para os confrontos tradicionais e o jogo noturno já geram burburinho:



O Cardápio Esportivo de 27 de Novembro de 2025

Jogo Matinal: Detroit Lions (Anfitriões)



Historicamente, os Lions entram em campo com a pressão de honrar uma tradição de quase um século, e seu desempenho recente, com um elenco jovem e promissor, coloca o time na briga por uma vaga nos playoffs da NFC. O oponente deste ano será o Green Bay Packers, um time de alto calibre, que deve impor um desafio significativo. A expectativa é de um duelo aéreo intenso no Ford Field, com a atmosfera eletrizante de Detroit no feriado.



Jogo Vespertino: Dallas Cowboys (Anfitriões)



No AT&T Stadium, apelidado de “Jerry World”, os Cowboys mantêm sua tradição como “America’s Team” com um jogo vespertino de grande audiência. Sendo uma das franquias mais valiosas da liga, a expectativa é de uma vitória dominante contra o Kansas Chiefs que está mal neste ano, dada a sua consistência em temporadas recentes. O jogo de Dallas costuma ser marcado por um ataque potente e uma defesa oportunista, prometendo lances espetaculares para o público da ceia.



Jogo Noturno (Rodada Especial)



O terceiro confronto, que terá Ravens e Bengals, foi introduzido para estender o entretenimento, envolve sempre duas equipes com potencial de playoff em uma batalha que muitas vezes carrega implicações importantes para a classificação. Este jogo, jogado sob as luzes, tende a ser o mais disputado e imprevisível, encerrando a celebração esportiva com um toque dramático.



Em suma, o Dia de Ação de Graças na NFL é uma tapeçaria cultural onde o cheiro de gravy se mistura ao som da buzina do estádio, e a gratidão pela família se estende à lealdade ao time. É um dia de excessos — de comida, de afeto e, inegavelmente, de futebol americano. E enquanto os prognósticos para 2025 apontam para mais um dia emocionante, a única certeza é que milhões de americanos, com um prato de sobras e um sentimento de gratidão, estarão sintonizados para assistir ao esporte que se tornou o acompanhamento perfeito para o seu feriado mais querido.