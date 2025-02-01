Eliminatórias da Europa na reta final

10:44 Net Esportes 0 Comments

A Europa ferve! Com a Copa do Mundo FIFA de 2026 se aproximando e o número de vagas diretas para a UEFA (Confederação Europeia de Futebol) expandido para 16, as últimas rodadas das Eliminatórias Europeias se transformaram em um verdadeiro caldeirão de emoções e cálculos matemáticos. Não há espaço para deslizes, e os gigantes tradicionais disputam cada ponto com a voracidade de quem sabe que um passo em falso pode custar a glória do Mundial.



✅ Classificados: Os Donos da Casa e a Força dos Gigantes

Até o momento, a lista de classificados diretos do continente ainda é seleta, mas ganha peso a cada rodada. A Inglaterra, com uma campanha sólida sob o comando de Thomas Tuchel, garantiu sua vaga com autoridade, dominando o Grupo K. A França, após golear a Ucrânia por 4 a 0, assegurou sua presença, mostrando que a geração de Mbappé segue como uma das maiores forças do futebol mundial.



Além dessas duas potências, esta Data FIFA promete definir mais alguns nomes de peso. A Holanda (Grupo G) e a Croácia (Grupo L), ambas líderes com 16 pontos, têm a faca e o queijo na mão para carimbar o passaporte ainda nesta sexta-feira, dependendo apenas de suas próprias vitórias.



⚔️ Confrontos de Alto Risco e Vagas em Aberto

O maior atrativo desta reta final é a grande quantidade de confrontos diretos que prometem ser decisivos não apenas para as vagas diretas, mas também para a crucial repescagem.



Holanda vs. Polônia (Grupo G): Talvez o jogo mais aguardado desta sexta-feira. A Holanda, líder, enfrenta a segunda colocada Polônia em Varsóvia. Uma vitória neerlandesa sela a classificação e deixa a Polônia na briga acirrada pela repescagem com a Finlândia.



Alemanha vs. Eslováquia (Grupo A): Agendado para segunda-feira, este é um confronto direto pelo topo. As duas seleções estão empatadas em nove pontos e o vencedor pode se isolar na liderança, garantindo um respiro na última rodada.



Suíça vs. Suécia (Grupo B): No sábado, a Suíça busca manter a liderança contra a tradicional Suécia. O Kosovo, em segundo, também está na briga pela repescagem, enquanto a Suécia, com apenas um ponto, se encontra em situação desesperadora.



Itália vs. Noruega (Grupo I): No domingo, o Grupo I terá uma decisão em Roma. A Noruega, liderada pelo artilheiro Haaland, tem uma pequena vantagem sobre a Azzurra. O resultado deste jogo será crucial para definir o classificado direto e quem irá para a repescagem.



📉 Desesperança e o que esperar na Copa

Enquanto a elite europeia luta pelo bilhete de primeira classe, outras seleções já estão fora da disputa direta ou eliminadas.



Chances Mínimas/Eliminadas: Seleções como Luxemburgo (Grupo A), Suécia (Grupo B), e Belarus (Grupo C), já não têm mais chances de vaga direta e, no caso das duas últimas, buscam a repescagem em um cenário complicadíssimo. Para essas equipes, a Copa de 2026 já se configura como uma oportunidade perdida de mostrar ao mundo o trabalho de base e a evolução tática.



O que Esperar na Copa: Os 16 classificados da UEFA, com a presença garantida de gigantes como Inglaterra e França e a provável classificação de Holanda, Portugal e Espanha, prometem fazer da Copa de 2026 um torneio de altíssimo nível. A expansão do número de vagas, contudo, pode trazer equipes com menor histórico de protagonismo, mas que prometem ser pedras no sapato nas fases de grupo, como é o caso de seleções que lutam pela repescagem como Escócia, Polônia, Sérvia e Turquia.



A emoção é a palavra de ordem. Os olhos do mundo se voltam agora para o Velho Continente, onde a bola não rola apenas por três pontos, mas por um lugar na história do futebol.