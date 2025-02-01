COB impede um feito história em LA

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 (LA28) acabou criando uma grande controvérsia ao divulgar o cronograma oficial de competições, que, em um revés amargo para o atletismo mundial, inviabiliza a tão aguardada busca de Sydney McLaughlin-Levrone pela inédita "dobradinha de ouro" nos 400 metros rasos e 400 metros com barreiras. A agenda conflitante das provas de pista forçará a maior estrela do atletismo americano a tomar uma decisão difícil sobre qual evento priorizar em sua terra natal.



McLaughlin-Levrone, bicampeã olímpica e recordista mundial nos 400m com barreiras, já havia elevado as expectativas ao conquistar o título mundial nos 400m rasos, demonstrando uma versatilidade lendária. O sonho de unir o ouro em ambas as provas nos Jogos de 2028 era o ponto focal da antecipação global, um feito que a consolidaria ainda mais e de uma forma muito mais irrefutável no panteão dos maiores nomes do esporte.



No entanto, o grande problema esbarra na programação apertada: as semifinais dos 400 metros com barreiras e a final dos 400 metros rasos foram marcadas para a mesma noite, em 20 de julho. Este overlap virtualmente simultâneo de eventos de alta exigência torna a participação em ambas as provas, no nível competitivo que se espera de uma campeã olímpica, simplesmente impossível, dada a necessidade de tempo de recuperação.



A decisão do LA28 gerou críticas imediatas de fãs, ex-atletas e analistas, que consideram a programação um erro estratégico que não maximiza a exposição e o apelo daquela que é, indiscutivelmente, uma das principais atrações dos Jogos. A atleta, conhecida por sua ambição e foco inabaláveis, agora enfrenta o dilema de abrir mão de um de seus objetivos, transformando o que deveria ser uma celebração histórica de seu talento em uma dura decepção para milhões de fãs em todo o mundo.