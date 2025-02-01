Rybakina derrota a melhor do mundo

O cenário do tênis feminino presenciou o coroamento de uma campeã improvável, mas inegavelmente merecedora, no final da temporada. A cazaque Elena Rybakina, de 26 anos, elevou seu jogo a um patamar de excelência inédito e conquistou seu primeiro título do WTA Finals, derrotando a número 1 do mundo e favorita, Aryna Sabalenka, em uma final eletrizante com parciais de 6-3 e 7-6 (7-0).



A vitória de Rybakina em Riade, de forma invicta, não é apenas um título em seu currículo; é a síntese de uma jornada de superação e uma afirmação poderosa de que, no tênis feminino contemporâneo, a força do saque e a agressividade implacável ainda são trunfos decisivos.



📈 O Momento da Carreira e o Desempenho em 2025

Rybakina chegou a este torneio de elite como a última jogadora a garantir sua vaga, um contraste irônico para quem se despede da temporada no topo do pódio. Sua campanha ao longo de 2025 foi marcada por altos e baixos, oscilações que a impediram de consolidar-se consistentemente entre as três primeiras do ranking.



Em um circuito onde Aryna Sabalenka e Iga Swiatek dominaram grande parte dos Grand Slams, Rybakina flutuou. Apesar de ter adicionado títulos importantes (como Estrasburgo e Ningbo) à sua coleção, a cazaque enfrentou desafios físicos e, por vezes, uma inconstância na concentração que abrandou seu motor de ataque, levando a derrotas inesperadas em fases avançadas de grandes torneios. O consenso de especialistas antes de Riade era de que ela possuía o maior poder de fogo da WTA, mas era a mais vulnerável mental e atleticamente em longas trocas de bola.



Com o triunfo no WTA Finals, Rybakina encerra o ano na 5ª posição do ranking mundial. Mais importante do que a subida de um posto, é o impacto psicológico desta conquista: ela provou para si e para o circuito que, quando totalmente focada e saudável, é a jogadora mais difícil de ser batida.



💥 A Vitória Contra as Principais Adversárias

A campanha de Rybakina em Riade foi um "passeio" de autoridade. Ela navegou pela fase de grupos e semifinais vencendo cada partida, o que culminou no duelo épico contra sua grande rival e amiga, Aryna Sabalenka.



A final foi um espelho do que Rybakina pode produzir em seu auge:



Domínio no Saque: O primeiro set foi um atestado da potência de seu serviço, que minimizou as chances de break de Sabalenka. A cazaque quebrou a Número 1 e não olhou para trás, fechando em 6-3.



O Fator Decisivo do Tie-break: No segundo set, a batalha se intensificou, mas Rybakina demonstrou uma solidez mental surpreendente. O tie-break foi um momento de fragilidade incomum para Sabalenka, que havia vencido 22 de 24 tie-breaks na temporada. Rybakina, fria e cirúrgica, aplicou um humilhante 7-0, capitalizando a pressão e fechando a partida em dois sets. A execução de seus golpes de base foi impecável no momento mais crítico do confronto.



Esta sequência de vitórias sobre a elite demonstra que Rybakina, na semana final, soube maximizar seus pontos fortes (saque e forehand poderosos) e neutralizar suas vulnerabilidades (mobilidade e resistência em ralis longos), tornando-se um trator imparável.



🤔 Rybakina: A Melhor do Ano? A Resposta é Não, Mas...

A pergunta que ecoa na comunidade do tênis é: Elena Rybakina foi a melhor tenista de 2025?



A resposta fria e estatística é não.



O título de "Melhor do Ano" é inquestionavelmente de Aryna Sabalenka, que encerra a temporada como a Número 1 do mundo, com uma vantagem de mais de 2.000 pontos sobre a segunda colocada, Iga Swiatek. Sabalenka conquistou um Grand Slam (US Open), chegou a outras duas finais de majors (Australian Open e Roland Garros), e estabeleceu um novo recorde de premiação na história da WTA. A consistência de Sabalenka em 2025 a coloca no patamar mais alto.



Contudo, a conquista de Rybakina muda a narrativa final do ano. Ao vencer o torneio mais prestigioso que não é um Grand Slam — e ao fazê-lo de forma incontestável sobre a melhor jogadora do ano —, Rybakina não apenas garante o maior prêmio da história do tênis feminino, mas também se projeta como a grande ameaça para 2026.



O veredito final: Sabalenka foi a jogadora mais consistente do ano; Rybakina, no calor de Riade, foi a jogadora mais perigosa e a campeã mais merecida da semana final. Ela encerra a temporada não como a Número 1, mas como a tenista que tem o arsenal para dominar o esporte se conseguir manter o nível mental e físico exibido neste brilhante WTA Finals. O circuito tem uma nova rainha do fim de ano, e o ano de 2026 promete uma rivalidade ainda mais intensa no topo.