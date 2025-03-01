Revista Sports Illustrated resiste ao tempo

Em uma era dominada pela voracidade dos algoritmos e pela natureza efêmera das atualizações em tempo real, a persistência da mídia impressa soa, muitas vezes, como um ato de resistência nostálgica. No entanto, poucas publicações ilustram essa resiliência com a magnitude da Sports Illustrated. Mais do que um simples periódico sobre competições esportivas, a revista consolidou-se, desde sua fundação em 1954, como uma instituição cultural, um espelho da sociedade americana e, por extensão, do culto global ao esporte. A sua sobrevivência no turbulento oceano digital não se deve apenas à inércia de seu legado, mas à profundidade com que narrou a epopeia humana através do esforço físico, transformando jogos de fim de semana em mitologia moderna.



A gênese da publicação, idealizada pelo magnata Henry Luce, do grupo Time-Life, foi recebida inicialmente com ceticismo. À época, o jornalismo esportivo era considerado uma subcategoria intelectual, indigna da "alta cultura". A Sports Illustrated desafiou essa premissa ao elevar a cobertura esportiva ao patamar de literatura, empregando uma prosa refinada e uma fotografia que capturava não apenas a ação, mas a emoção crua e a estética do movimento. Durante décadas, a revista não se limitou a informar quem venceu ou perdeu; ela explicava o porquê, dissecando a psicologia dos vencedores e a agonia dos derrotados, estabelecendo um padrão de narrativa longa que se tornou sua assinatura.



Central para a mística da revista foi a sua capa, um espaço que sempre foi além do papel para se tornar um território de consagração. Estampar a capa da SI equivalia, para um atleta, a um rito de passagem, uma confirmação de que sua relevância havia ultrapassado as quatro linhas do campo para habitar o imaginário popular. Figuras como Michael Jordan, Muhammad Ali e Tiger Woods não apenas apareceram nessas capas, mas tiveram suas narrativas moldadas por elas. A revista possuía o poder de criar ídolos instantâneos e, segundo a lenda urbana, até de amaldiçoá-los — a famosa "maldição da capa" —, o que apenas reforçava sua influência supersticiosa e inegável sobre o mundo esportivo.



Contudo, a história da Sports Illustrated não pode ser contada sem mencionar um de seus capítulos mais lucrativos e culturalmente discutidos: a edição Swimsuit. Lançada originalmente em 1964 como uma estratégia para preencher o vazio editorial nos meses de inverno, quando o calendário esportivo era escasso, a edição de trajes de banho transformou-se em um fenômeno à parte. O que começou com modelos em locações exóticas evoluiu para refletir as mudanças nos padrões de beleza e empoderamento feminino. Nas últimas décadas, a publicação rompeu barreiras ao incluir atletas de elite — de tenistas como Serena Williams a lutadoras como Ronda Rousey e estrelas do futebol como Alex Morgan — posando em biquínis. Essa fusão celebrou a dicotomia entre a força atlética e a estética, validando o corpo da atleta não apenas como uma máquina de performance, mas como um ícone de beleza e confiança.



A transição para o século XXI, todavia, impôs desafios severos. A crise do impresso e a ascensão da internet desmantelaram o modelo de negócios que sustentou a revista por meio século. A Sports Illustrated enfrentou vendas, demissões em massa e trocas de propriedade que ameaçaram sua existência. A informação, que antes era exclusividade de suas páginas semanais, tornou-se "commodity" gratuita nas redes sociais. Ainda assim, a marca resiste. Ela sobrevive não por tentar competir com a velocidade do Twitter, mas por oferecer o que o digital raramente consegue: curadoria, prestígio e profundidade. Em um mundo de fragmentos, a SI permanece como uma guardiã da memória esportiva.



Portanto, a continuidade da Sports Illustrated nos tempos atuais é um testamento de que, mesmo na era do pixel, há um desejo humano pela tangibilidade da história bem contada. Seja através de suas reportagens investigativas premiadas, de suas capas icônicas que congelam o tempo, ou da celebração da forma física na edição Swimsuit, a revista mantém-se como um bastião. Ela nos lembra que o esporte é uma das poucas linguagens universais e que, enquanto houver heróis para serem celebrados e histórias para serem escritas, haverá espaço para a autoridade de quem transformou o jornalismo esportivo em arte.