Na Austrália as semifinais estão definidas

Na Austrália as semifinais estão definidasO Aberto da Austrália de 2026 atinge seu ápice em Melbourne Park, consolidando-se mais uma vez como o "Grand Slam do Pacífico" em meio a uma atmosfera de euforia e condições climáticas desafiadoras. Nas últimas horas, a definição das semifinais revelou um cenário de confrontos eletrizantes, onde o vigor físico e a resiliência psicológica foram testados ao limite sob o sol escaldante da Austrália. Com temperaturas que chegaram a atingir a marca opressiva de 45°C em determinados momentos da semana, a organização viu-se obrigada a acionar a Política de Calor Extremo, interrompendo partidas nas quadras externas e fechando os tetos retráteis das arenas principais. Esse calor seco e impiedoso, característico da região, transforma o torneio em uma verdadeira prova de resistência, na qual não basta apenas dominar a técnica, mas também sobreviver ao desgaste biológico imposto pelo verão da Oceania.
Na chave masculina, a jornada das quartas de final entregou exibições de gala. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu favoritismo ao superar o herói local Alex de Minaur em três sets diretos, demonstrando uma agressividade que calou a fervorosa torcida australiana na Rod Laver Arena enquanto o experiente Alexander Zverev também carimbaram seus passaportes para a penúltima fase, prometendo um embate tático de gerações. Paralelamente, o atual campeão Jannik Sinner manteve sua invencibilidade na temporada ao derrotar o americano Ben Shelton, em um duelo marcado por saques potentes e trocas de bola em alta velocidade. Neste mesmo lado da chave, o veterano Novak Djokovic segue em busca de seu décimo primeiro título em Melbourne e contou com o abandono do italiano Musetti.
A chave feminina não ficou atrás em termos de intensidade e surpresas. A bielorrussa Aryna Sabalenka, número um do mundo, continua a trilhar seu caminho dominante com uma vitória avassaladora sobre a promessa Iva Jovic, reafirmando por que Melbourne se tornou seu território predileto. Sua adversária nas semifinais será a ucraniana Elina Svitolina, que protagonizou uma das maiores zebras da competição ao eliminar a favorita Coco Gauff em sets diretos, exibindo uma consistência defensiva impecável. Na outra extremidade da chave, Elena Rybakina apresentou um tênis cirúrgico para despachar a multicampeã Iga Swiatek, aproveitando-se das condições de quadra rápida para impor seu saque devastador. Rybakina enfrentará a norte-americana Jessica Pegula, que alcançou sua primeira semifinal no torneio após vencer o duelo doméstico contra Amanda Anisimova, em um jogo de muita paciência e precisão no fundo de quadra.
Ao projetar os finalistas, o favoritismo recai sobre a consistência técnica e o histórico recente dos competidores. No masculino, um confronto final entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz parece ser o desfecho mais provável, dada a superioridade física que ambos têm demonstrado mesmo sob condições climáticas adversas; no entanto, nunca se pode subestimar a capacidade de Djokovic de elevar seu nível em momentos decisivos de Grand Slam. Entre as mulheres, Sabalenka desponta como a grande favorita para atingir sua quarta final consecutiva no torneio, amparada por um poder de fogo que poucas adversárias conseguem neutralizar. Contudo, a frieza de Rybakina em momentos de pressão sugere que ela possui as armas necessárias para desafiar a hegemonia da bielorrussa e buscar o troféu, principalmente por tudo que vem jogando até agora. O que resta aos espectadores é aguardar os próximos capítulos deste espetáculo que combina a elegância do tênis com a fúria da natureza australiana.
