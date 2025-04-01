Na Austrália as semifinais estão definidas

O Aberto da Austrália de 2026 atinge seu ápice em Melbourne Park, consolidando-se mais uma vez como o "Grand Slam do Pacífico" em meio a uma atmosfera de euforia e condições climáticas desafiadoras. Nas últimas horas, a definição das semifinais revelou um cenário de confrontos eletrizantes, onde o vigor físico e a resiliência psicológica foram testados ao limite sob o sol escaldante da Austrália. Com temperaturas que chegaram a atingir a marca opressiva de 45°C em determinados momentos da semana, a organização viu-se obrigada a acionar a Política de Calor Extremo, interrompendo partidas nas quadras externas e fechando os tetos retráteis das arenas principais. Esse calor seco e impiedoso, característico da região, transforma o torneio em uma verdadeira prova de resistência, na qual não basta apenas dominar a técnica, mas também sobreviver ao desgaste biológico imposto pelo verão da Oceania.



Na chave masculina, a jornada das quartas de final entregou exibições de gala. O espanhol Carlos Alcaraz confirmou seu favoritismo ao superar o herói local Alex de Minaur em três sets diretos, demonstrando uma agressividade que calou a fervorosa torcida australiana na Rod Laver Arena

enquanto o experiente Alexander Zverev também carimbaram seus passaportes para a penúltima fase, prometendo um embate tático de gerações.

Paralelamente, o atual campeão Jannik Sinner manteve sua invencibilidade na temporada ao derrotar o americano Ben Shelton, em um duelo marcado por saques potentes e trocas de bola em alta velocidade. Neste mesmo lado da chave, o veterano Novak Djokovic segue em

busca de seu décimo primeiro título em Melbourne e contou com o abandono do italiano Musetti.