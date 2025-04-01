O grande duelo de Vonn e Shiffrin

O esqui alpino mundial testemunha, neste mês de janeiro de 2026, um dos capítulos mais fascinantes de sua centenária história, protagonizado por duas figuras que estão além de seu tempo: Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Em um cenário de neve e superação, as montanhas austríacas serviram de palco para feitos que beiram o inacreditável. Lindsey Vonn, aos 41 anos e após um retorno que muitos consideravam impossível devido às graves lesões que forçaram sua aposentadoria anterior, conquistou em Zauchensee sua segunda vitória na disciplina de downhill nesta temporada. O triunfo não apenas reafirma sua técnica impecável e coragem inabalável, como também eleva seu histórico pessoal para a impressionante marca de 84 vitórias na Copa do Mundo, consolidando-a como a maior vencedora da história da velocidade. Ao mesmo tempo, em Flachau, Mikaela Shiffrin demonstrou por que é considerada a rainha absoluta das provas técnicas ao alcançar sua 70ª vitória especificamente no slalom, uma marca sem precedentes para um único gênero ou disciplina.



O domínio das esquiadoras norte-americanas impõe uma nova ordem estatística ao esporte, com Shiffrin já tendo ultrapassado a barreira centenária de mais de 100 vitórias na carreira, enquanto Vonn, em sua segunda juventude, parece decidida a buscar cada recorde que outrora lhe pertenceu. Esse momento de apogeu simultâneo ocorre às vésperas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, que terão início no próximo mês de fevereiro. A expectativa em torno das duas atletas é colossal, pois ambas chegam em picos de forma distintos, mas igualmente letais: Shiffrin com a precisão matemática de seus giros e Vonn com a agressividade nata de suas descidas. O mundo do esporte observa com curiosidade a dinâmica entre as duas, questionando se o que as une é uma amizade genuína ou uma rivalidade silenciosa alimentada pela sede de glória.



A relação entre Shiffrin e Vonn é marcada por um profissionalismo exemplar e um respeito mútuo que muitas vezes confunde os observadores. Embora a imprensa frequentemente tente alimentar uma disputa de egos, as atletas têm demonstrado uma união estratégica em prol da equipe dos Estados Unidos, celebrando pódios conjuntos com outras companheiras de equipe. No entanto, a competitividade intrínseca a campeãs desse calibre sugere que, dentro da pista, a única amizade possível é com o cronômetro. O que se verá nos Jogos de Milão-Cortina será o embate final entre a experiência resiliente de Vonn e a hegemonia técnica de Shiffrin. Independentemente de quem cruzar a linha de chegada com o metal dourado, o esqui alpino já se sagrou vencedor por permitir que duas eras tão brilhantes colidam de forma tão espetacular antes do ocaso de suas carreiras.